В Раду внесен проект постановления о признании Косово

Депутат Верховной Рады от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко предлагает парламенту принять постановление о признании государственного суверенитета и независимости Республики Косово.

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Соответствующий проект №7638 он зарегистрировал 5 марта. При этом его текст, как и сопроводительные документы к нему на сайте Рады пока отсутствуют.

В свою очередь, в своем Telegram-канале Гончаренко напомнил, что еще в июле 2010 года Международный суд ООН признал, что право на государственный суверенитет Косово не противоречит нормам международного права, не нарушает никаких резолюций и международных актов.

"Недаром 22 из 27 стран-членов ЕС, к которому мы так стремимся, уже признали Косово. Также Косово признано США, Канадой и Великобританией. Поэтому последовательным шагом Украины сейчас будет признание государственного суверенитета Косово и высказывание международной поддержки. Сразу отвергаю разного рода манипуляции: ситуация между Украиной и пседовреспубликами "ЛДНР" - это не та же ситуация, как у Косово и Сербии", - подчеркнул он.

По словам Гончаренко, случай Косово - это как раз тот случай, когда оно "действительно имеет право" на независимость. Депутат выразил надежду, что его позицию поддержат коллеги, и постановление будет рассмотрено как можно скорее.

Напомним, что недавно косовские власти объявили о намерении ввести с 1 августа для въезжающих граждан Сербии дополнительные документы, которые будут подменять собой их паспорта во время нахождения в Косово. Кроме того, владельцам автомобилей, остающихся еще с сербскими номерами, но с кодами косовских городов, было предписано заменить их на косовские номера в период с 1 августа до 30 сентября.

Решения были приняты в рамках политики взаимности в отношении Сербии, не признающей косовскую государственность. Перед вступлением данных мер в силу, 31 июля, в муниципалитетах на севере Косово, компактно населенных сербами, которых они затрагивают в первую очередь (по сравнению с сербами в анклавах к югу), возникло очередное напряжение с акциями протеста и перекрытием дорог к погранпунктам на границе с Сербией.

Однако после общения руководства косовского правительства с послом США в ночь на 1 августа вступление в силу этих мер было решено отложить на месяц до 1 сентября. Тем не менее, внимание к этой ситуации в Украине привело к значительному изменению общественно-политического дискурса вокруг косовского вопроса по сравнению с периодом до полномасштабной войны с Россией.

Напомним, что решение созданных в рамках реализации резолюции ООН №1244 от 1999 года временных институтов самоуправления в Косово от 17 февраля 2008 года, объявивших о своей независимости и преобразовании в Республику Косово, Украина признавать не стала. Однако, как и многие другие такие страны, она признает паспорта Республики Косово.

В целом на сегодня независимость Косово признают порядка 97 стран мира, и почти все эти решения были приняты в первые пять лет после ее объявления в 2008 году. Однако порядка 15 стран (позиция некоторых до сих пор остается спорной), преимущественно африканских, такие решения успели отозвать ввиду активного лоббирования отзыва со стороны Сербии.

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