Косово та Сербія дійшли компромісу у питанні посвідчень та номерів авто

Пріштіна та Белград пішли на взаємні поступки за документами, через норми яких 1 вересня могли виникнути бойові зіткнення, передумови яких вже фіксувалися в кінці липня-початку серпня. Про це у Twitter повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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Сербія погодилася скасувати в’їзні/виїзні документи для власників косовських посвідчень, а Косово погодилося не запроваджувати їх для сербських власників посвідчень.

"Косовські серби, як і всі інші громадяни, зможуть вільно подорожувати між Косово та Сербією, використовуючи свої ідентифікаційні картки. ЄС щойно отримав гарантії від прем’єр-міністра Курті щодо цього. Це європейське рішення. Ми вітаємо обох лідерів із цим рішенням та їх лідерствого", — написав Боррель.

Нагадаємо, конфлікт між Косово та Сербією загострився коли Пріштіна оголосила, що з 1 серпня сербські документи та автомобільні номери на території країни будуть недійсними і їх потрібно перереєструвати до кінця вересня 2022 року. Це рішення аргументували тим, що Сербія не визнає документи Косова.

Згодом влада країни вирішило відкласти на місяць перехід на національні документи та номерні знаки. Протягом місяця Пріштіна та Белград вели переговори за участи Брюсселю, про результати яких і повідомив Боррель ввечері 27 серпня.