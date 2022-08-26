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- зненацька зненацька
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- Енергетика
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У Європі почалися віялові відключення електроенергії
Республіка Косово стала першою країною на Європейському континенті, де вирішили вдатися до віялових відключень електроенергії через енергетичну кризу. Про це повідомляє Bloomberg.
У Приштині, місті з населенням близько 200 000 людей, і в усьому Косово електроенергія вимикається на 120 хвилин кожні шість годин. Виключення зробили лише для такої інфраструктури, як лікарні та деякі промислові підприємства.
Косово є однією з найбідніших країн на континенті. Країна давно зіткнулася з проблемою недостатнього виробництва електроенергії, на фоні енергетичної кризи вона лише загострилася.
"Перші відключення електроенергії на континенті цього місяця можуть стати початком аналогічних рішень в інших країнах Європи", - вважають у Bloomberg.
Зазначається, що окрім кризи, з якою зіткнувся і весь Євросоюз, Косово продовжує жити в стані конфлікту з Сербією, який після багатьох років примирення знову на межі загострення.
Нагадаємо, на фоні енергетичної кризи Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) дозволила Україні збільшити експорт електроенергії до країн Євросоюзу в 2,5 рази. З 30 липня показник досягне 250 МВт.