У Європі почалися віялові відключення електроенергії

Республіка Косово стала першою країною на Європейському континенті, де вирішили вдатися до віялових відключень електроенергії через енергетичну кризу. Про це повідомляє Bloomberg.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У Приштині, місті з населенням близько 200 000 людей, і в усьому Косово електроенергія вимикається на 120 хвилин кожні шість годин. Виключення зробили лише для такої інфраструктури, як лікарні та деякі промислові підприємства.

Косово є однією з найбідніших країн на континенті. Країна давно зіткнулася з проблемою недостатнього виробництва електроенергії, на фоні енергетичної кризи вона лише загострилася.

"Перші відключення електроенергії на континенті цього місяця можуть стати початком аналогічних рішень в інших країнах Європи", - вважають у Bloomberg.



Зазначається, що окрім кризи, з якою зіткнувся і весь Євросоюз, Косово продовжує жити в стані конфлікту з Сербією, який після багатьох років примирення знову на межі загострення.

Нагадаємо, на фоні енергетичної кризи Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) дозволила Україні збільшити експорт електроенергії до країн Євросоюзу в 2,5 рази. З 30 липня показник досягне 250 МВт.