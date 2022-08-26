В Европе начались веерные отключения электроэнергии

Республика Косово стала первой страной на Европейском континенте, где решили прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает Bloomberg.

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В Приштине, городе с населением около 200 000 человек, и по всему Косово электроэнергия выключается на 120 минут каждые шесть часов. Исключение сделали только для такой инфраструктуры, как больницы и некоторые промышленные предприятия.

Косово является одной из самых бедных стран на континенте. Страна давно столкнулась с проблемой недостаточного производства электроэнергии, на фоне энергетического кризиса она только обострилась.

"Первые отключения электроэнергии на континенте в этом месяца могут стать началом аналогичных решений в других странах Европы", - считают в Bloomberg.

Отмечается, что помимо кризиса, с которым столкнулся и весь Евросоюз, Косово продолжает жить в состоянии конфликта с Сербией, который после многих лет примирения снова на грани обострения.

Напомним, на фоне энергетического кризиса Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) позволила Украине увеличить экспорт электроэнергии в страны Евросоюза в 2,5 раза. С 30 июля показатель достигнет 250 МВт.