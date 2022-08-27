Косово и Сербия пришли к компромиссу в вопросе удостоверений и номеров авто

Приштина и Белград пошли на взаимные уступки по документам, из-за норм которых 1 сентября могли возникнуть боевые столкновения, предпосылки которых уже фиксировались в конце июля-начале августа. Об этом в Twitter сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений, а Косово согласилось не вводить их для сербских удостоверений.

"Косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои идентификационные карточки. ЕС получил гарантии от премьер-министра Курти по этому поводу. Это европейское решение. Мы приветствуем обоих лидеров в этом", — написал Боррель.

Напомним, конфликт между Косово и Сербией обострился, когда Приштина объявила, что с 1 августа сербские документы и автомобильные номера на территории страны будут недействительными и их нужно перерегистрировать до конца сентября 2022 года. Это решение было аргументировано тем, что Сербия не признает документы Косово.

Впоследствии власти страны решили отложить на месяц переход на национальные документы и номерные знаки. В течение месяца Приштина и Белград вели переговоры с участием Брюсселя, о результатах которых и сообщил Боррель вечером 27 августа.