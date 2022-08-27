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Косово и Сербия пришли к компромиссу в вопросе удостоверений и номеров авто
Приштина и Белград пошли на взаимные уступки по документам, из-за норм которых 1 сентября могли возникнуть боевые столкновения, предпосылки которых уже фиксировались в конце июля-начале августа. Об этом в Twitter сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений, а Косово согласилось не вводить их для сербских удостоверений.
"Косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои идентификационные карточки. ЕС получил гарантии от премьер-министра Курти по этому поводу. Это европейское решение. Мы приветствуем обоих лидеров в этом", — написал Боррель.
Напомним, конфликт между Косово и Сербией обострился, когда Приштина объявила, что с 1 августа сербские документы и автомобильные номера на территории страны будут недействительными и их нужно перерегистрировать до конца сентября 2022 года. Это решение было аргументировано тем, что Сербия не признает документы Косово.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Впоследствии власти страны решили отложить на месяц переход на национальные документы и номерные знаки. В течение месяца Приштина и Белград вели переговоры с участием Брюсселя, о результатах которых и сообщил Боррель вечером 27 августа.