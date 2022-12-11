Косово готовится официально подать заявку на вступление в ЕС

Приштина планирует в скором времени официально подать заявку на вступление Косово в Европейский Союз, чтобы подтвердить свою решимость запускать необходимые реформы. Об этом сообщило издание Politico.

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"Мы готовы вывести Косово на новую траекторию. ЕС не будет завершенным проектом без Западных Балкан", - заявил профильный вице-премьер Берсник Бислими.

Процесс вступления в ЕС может занять у Косово годы для запуска экономических и судебных реформ. При этом именно для этой страны обретение членства будет еще сложнее, чем для других потенциальных кандидатов. Дело в том, что пять членов ЕС – Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания – до сих пор не признают независимость Косово.

Бислими объяснил, что Приштина понимает это, добавив, что пройдет некоторое время, прежде чем Косово сможет быть готовым стать членом ЕС. Он прогнозирует, что это может произойти в 2030 году.

Напомним, что Косово продолжает жить в состоянии конфликта с Сербией, который после многих лет примирения снова был на грани обострения летом.

В августе стороны достигли компромисса в вопросе удостоверений, но лидеры двух стран продолжают выдвигать друг другу претензии.

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