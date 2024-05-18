Сягнула 10-річного максимуму: ціна на срібло перевищила $30 за унцію

На тлі високого попиту ціна срібла 17 травня зросла до $31,49 за унцію (28,4 грама) вперше з 2013 року. Дорогоцінний метал здорожчав на 6,5%. Цього року він зріс на 32%, випередивши золото і зробивши його одним із найефективніших основних товарів року.

Про це пише Вloomberg.

Такі цінові стрибки срібла відбуваються на тлі зростання інтересу інвесторів, все більш сприятливого макроекономічного фону та прогнозованого четвертого річного дефіциту ринку. Ралі цін прискорилося в п'ятницю, чому сприяли переливні настрої на більш широких ринках металів.

За словами Філа Страйбла, головного ринкового стратега Blue Line Futures, нинішня ситуація нагадує "меми" минулого року, коли роздрібні трейдери з Reddit масово спекулювали на сріблі, як раніше на акціях GameStop.

Як розповів старший товарний стратег TD Securities Деніел Галі, перевищення вартості срібла в 30 доларів може спровокувати значну купівельну активність біржових фондів, підвищуючи ризик скорочення цін на срібло.

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Відповідно до даних Bloomberg, за тиждень фінансові менеджери підвищили свої оптимістичні ставки на ф’ючерси на срібло Comex до найвищого рівня за понад два роки. Станом на 14 травня валові короткі позиції, утримувані цими інвесторами, становили 11% від загальної кількості відкритих акцій.

Попри те, що срібло показало більший приріст ціни, у порівнянні з золотом воно залишається відносно доступним. Ці два дорогоцінні метали зазвичай рухаються разом, оскільки мають схожі макроекономічні та валютні властивості для хеджування.

Рекордні закупівлі золота центральними банками, зростання роздрібного попиту в Китаї та ставки на зниження процентних ставок у США також підтримали срібло. Хоча інтерес інвесторів до біржових фондів, забезпечених сріблом, залишався незначним, фізичні продажі зросли.

Срібло має подвійний характер, цінуючись як фінансовий актив і важливий промисловий матеріал, зокрема для технологій чистої енергії. Воно є ключовим компонентом для сонячних панелей, і за даними Інституту срібла, через значне зростання галузі цьогорічне використання металу досягне рекордного рівня. На цьому тлі ринок уже четвертий рік поспіль стикається з дефіцитом, а цьогорічний дефіцит є другим за величиною в історії.

Додамо, у квітні ціна унції золота досягла історичного максимуму в 2400 доларів за унцію. Попередній рекорд було зафіксовано 8 квітня – 2350 доларів. Як стверджувало видання CNBC з посиланням на аналітиків, ціни на золото досягнуть нових максимумів у 2024 році. Експерти посилаються на геополітичну невизначеність і ймовірне ослаблення долара США.

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