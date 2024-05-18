Достигла 10-летнего максимума: цена на серебро превысила $30 за унцию

На фоне высокого спроса цена серебра 17 мая выросла до $31,49 за унцию (28,4 г) впервые с 2013 года. Драгметалл подорожал на 6,5%. В этом году он вырос на 32%, опередив золото и сделав его одним из самых эффективных основных товаров.

Об этом пишет Вloomberg.

Такие ценовые скачки серебра происходят на фоне роста интереса инвесторов, все более благоприятного макроэкономического фона и прогнозируемого четвертого годового дефицита рынка. Ралли цен ускорилось в пятницу, чему способствовали переливные настроения на более широких рынках металлов.

По словам Фила Страйбла, главного рыночного стратега Blue Line Futures, нынешняя ситуация напоминает "мемы" в прошлом году, когда розничные трейдеры из Reddit массово спекулировали на серебре, как раньше на акциях GameStop.

Как рассказал старший товарный стратег TD Securities Дэниел Гали, превышение стоимости серебра в 30 долларов может спровоцировать значительную покупательскую активность биржевых фондов, повышая риск сокращения цен на серебро.

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Согласно данным Bloomberg, за неделю финансовые менеджеры повысили свои оптимистичные ставки на фьючерсы на серебро Comex до самого высокого уровня более чем за два года. По состоянию на 14 мая валовые короткие позиции, удерживаемые этими инвесторами, составляли 11% от общего количества открытых акций.

Несмотря на то, что серебро показало больший прирост цены, по сравнению с золотом оно остается относительно доступным. Эти два драгоценных металла обычно двигаются вместе, поскольку имеют схожие макроэкономические и валютные свойства для хеджирования.

Рекордные закупки золота центральными банками, рост розничного спроса в Китае и ставки на понижение процентных ставок в США также поддержали серебро. Хотя интерес инвесторов к биржевым фондам, обеспеченным серебром, оставался незначительным, физические продажи выросли.

Серебро носит двойной характер, ценясь как финансовый актив и важный промышленный материал, в частности для технологий чистой энергии. Оно является ключевым компонентом для солнечных панелей, и по данным Института серебра, из-за значительного роста отрасли нынешнее использование металла достигнет рекордного уровня. На этом фоне рынок уже четвертый год подряд сталкивается с дефицитом, а дефицит этого года является вторым по величине в истории.

Добавим, в апреле цена унции золота достигла исторического максимума в 2400 долларов за унцию. Предыдущий рекорд был зафиксирован 8 апреля – 2350 долларов. Как утверждало издания CNBC со ссылкой на аналитиков, цены на золото достигнут новых максимумов в 2024 году. Эксперты ссылаются на геополитическую неопределенность и вероятное ослабление доллара США.

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