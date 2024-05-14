Финансовая подушка безопасности: как накопить и сохранить сбережения в условиях войны

Финансовая подушка безопасности актуальна сейчас как никогда. Денежный запас, который может помочь пережить трудные времена, нужен всегда, но во время полномасштабной войны его необходимость растет. Впрочем, очень часто трудно откладывать деньги из-за низких доходов или неопределенности с работой. Расспросили экспертов о том, как лучше накапливать деньги и сформировать финансовую подушку в условиях полномасштабной войны.

По данным НБУ за первые три месяца 2024 года сумма наличной валюты вне банков достигла 4,1 млрд долл ., за аналогичный период в 2023 году она была 3,2 млрд долл. Поэтому мы видим рост объемов наличных денег.

Объем наличной валюты вне банков в марте 2024 года составил 1,07 млрд дол. Для сравнения в марте 2023 года этот показатель составил 1,19 млрд долл., а, например, в сентябре 2023 – 771 млн дол.

Впрочем, эксперты говорят, что эта статистика НБУ не отражает реальных данных. Экс-член Совета НБУ Виталий Шапран отметил, что эта статистика не совсем корректно учитывает отток наличной валюты из Украины. По мнению эксперта, сейчас на руках у населения и бизнеса не больше 60 млрд. долларов.

Что такое денежная подушка?

Лариса Мошковская, практикующий инвестор, финансовый планер iPlan.ua, говорит, что никакие инвестиции или накопления на другие цели не начинаются без сформированного резервного фонда. А в условиях полномасштабной войны его актуальность растет в разы, поэтому первые накопления должны быть направлены на формирование резерва.

Размер финансовой подушки безопасности должен быть равен 6-12 месяцам расходов. Условно, вы зарабатываете 40 000 грн. в месяц, а тратите 30 000 грн. Следовательно, минимальный резервный фонд должен быть: 30 000 x 6 = 180 000 грн. Конечно, держать всю сумму в гривне не стоит, учитывая темпы девальвации. Лариса Мошковская Практикующий инвестор, финансовый планер iPlan.ua

Как накопить финансовую подушку

Эксперты говорят о том, что откладывать средства – это навык, который следует сформировать и сделать этот процесс обычным и рутинным. Поэтому когда мы говорим о формировании привычки, то размер накоплений играет второстепенную роль. Главное – научиться хранить определенную часть денег, а не тратить до нуля.

Лариса Мошковская говорит, что лучшая стратегия для начинающих откладывать 10% от зарплаты. Важно это делать сразу, как только вы получили доход, а не в конце месяца, когда почти вся зарплата потрачена. Для нашего мозга и привычного образа жизни эти 10% будут почти незаметны.

"Еще один лайфхак, который может автоматизировать ваши накопления, - включить регулярное округление остатка средств на банковской карте, например до 10 или до 100 грн", - говорит Мошковская.

Эксперт прибавляет, если же вас не мотивируют маленькие суммы, которые просто лежат на карточке, и остается соблазн быстро их потратить, то можно открыть короткий депозит с возможностью пополнения. Он поможет "защитить" сбережения от самого себя, а заработанные проценты будут мотивировать откладывать больше. Хотя депозиты не преумножат существенно капитал, но как первый шаг в формировании привычки накапливать – это вполне действенный способ.

Накопление средств должно быть целенаправленным. Если нет конечной цели, существует большая вероятность потратить средства. Лучшим решением будет составить свой финансовый план.

"Сначала напишите цели, для чего вам копить деньги. Это может быть, в первую очередь, финансовая подушка, а уже потом накопление на пенсию, на покупку жилья, автомобиля, на обучение детей или на отпуск и т.д. Определите, сколько стоят ваши цели" и через какой промежуток времени вы хотите собрать эту сумму. Тогда станет понятно, сколько нужно откладывать.

Иван Мычло, начальник Львовского отделения RwS bank, напоминает, что на накопление влияет общее состояние экономики: инфляция, процентные ставки по депозитам и облигациям, курс валют. Эксперт также рассказывает, в какой валюте лучше хранить деньги.

"Самый популярный способ сбережений в Украине - это покупка валюты, преимущественно доллар, реже евро. Оптимально иметь 50% средств в валюте и 50% - в гривне. Преимущество валюты – высокая ликвидность – ее можно легко и быстро обменять на гривну. Советую, держать дома достаточно сумму средств, которая необходима для обеспечения комфортной жизни в течение 2-3 месяцев, остальное лучше пытаться инвестировать", – говорит Мичло.

Еще один вариант – покупка банковского золота. Цена золота 12 апреля 2024 г. установила очередной рекорд. Впервые золото преодолело отметку в 2400 долларов за унцию.

Эксперт советует, чтобы накопить как можно больше средств следует придерживаться следующих рекомендаций:

Систематически откладывать определенный процент от полученного дохода. Это может быть 10-15% от заработной платы и дополнительных средств. Следует автоматизировать процесс с помощью постоянного перевода денег на отдельный счет сразу после получения дохода.

Сократить необязательные издержки. Лучше отказаться от лишних покупок и развлечений.

Ищите дополнительную подработку в свободное время, которое позволит быстрее накопить деньги.

После того, как вы сформируете достаточный запас сбережений, рассмотрите возможность инвестирования остальных "свободных" средств для увеличения их прироста.

Куда инвестировать деньги для накоплений

Кроме того, собрать нужную сумму скорее помогут инвестиции. Чем короче цель, тем надежнее должны быть инвестиции (депозиты, государственные облигации, накопительные счета). Для более длинных целей можно рассматривать более рисковые и доходные инструменты (ценные бумаги мирового фондового рынка, недвижимость, землю и т.п.).

Григорий Овчаренко, директор по управлению локальными активами группы ICU, говорит, что сам инвестиционный портфель зависит от многих факторов: опыта, восприятия риска, то есть размера возможных потерь, срока инвестирования, ликвидности, имеющихся инструментов и других. Нет единого подхода, который бы удовлетворил всех. Среди универсальных советов может быть формирование трех составляющих – таких как текущие, целевые и долгосрочные сбережения.

"Первый элемент должен состоять из надежных и ликвидных инструментов валюты, депозитов или ОВГЗ, которые должны обеспечить текущие или непредсказуемые расходы. Второй - из среднесрочных инструментов, например, с фиксированной доходностью - акции и облигации. инвестиционных фондах, повторяющих динамику известных индексов, таких как S&P или NASDAQ", – говорит Овчаренко.

Он добавляет, что важно диверсифицировать свои активы географически, секторально и валютно. Тогда нет риска одновременной потери всех ваших сбережений. Если речь идет о существующих локальных инструментах, которые лучше выбирать валюту, краткосрочные депозиты и ОВГЗ.

Напомним, что преимущество ОВГЗ в том, что доход с них не облагается налогом. То есть можно просто получить весь указанный в договоре процент дохода, без вычета налогов. К тому же при покупке облигаций, например, в "Дії не нужно будет платить ни одной комиссии.