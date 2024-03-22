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Облигации, депозиты или недвижимость – куда лучше инвестировать деньги в 2024 году
Из-за ограничений, наложенных Национальным банком на трансграничные переводы, украинцам не доступны все инвестиционные инструменты. Фактически основной выбор сузился до депозитов и ОВГЗ. Впрочем, до сих пор часто рассматриваются инвестиции в недвижимость, ценные металлы или просто покупку валюты.
Облигации
Средняя доходность: 16,8% годовых
В начале 2024 года доходность годовых ОВГЗ в гривне составила 16,8%, в 2023 – 18%. Но с дохода от облигаций не нужно платить налоги, поэтому они остаются одним из самых популярных и выгодных инвестиционных инструментов.
Ставки по долларовым ОВГЗ также лучше, чем на депозитах – 4,76% против 1,45% по долларовым депозитам в банках.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Преимущество ОВГЗ состоит в том, что доход с них не облагается налогом. То есть можно просто получить весь указанный в договоре процент дохода, без вычета налогов. К тому же при покупке облигаций, например, в "Действии" не нужно будет платить ни одной комиссии.
С начала полномасштабного вторжения и до конца 2023 года физические лица в Украине приобрели 574 тысяч облигаций общей суммой более 74 млрд грн. Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 января 2024 составлял 85,4 млрд. грн. А по состоянию на 1 января 2023 года – 34,5 млрд грн, то есть мы видим рост почти в 2,5 раза.
Номинал одной военной облигации составляет тысячу гривен, тысячу долларов или тысячу евро и может несколько изменяться в зависимости от спроса и срока погашения. Впрочем, банки и инвестиционные фирмы, продающие облигации, имеют разные условия и устанавливают свой минимальный порог входа:
- от тысячи гривен – Укргазбанк, Укрэксимбанк, Банк Южный, ПУМБ, monobank, Credit Agricole, Банк Кредит Днепр, брокеры ICU, Универ Капитал, Дрегон Капитал, БТС Брокер, Кинто;
- от 10 тыс. грн – Сбербанк, Райффайзен Банк, Кредобанк, ОТП Банк;
- от 50 тыс. грн – Sense Bank;
- от 100 тыс. грн – ПриватБанк;
- от 300 тыс. грн – Таксомбанк
Сергей Фурса, инвестиционный банкир, заместитель директора Dragon Capital, говорит, что, как и в прошлом году, лучшей идеей остаются ОВГЗ, а именно военные облигации. Государственные облигации, которые дают доходность выше потенциальной инфляции и ожидаемой девальвации. В прошлом году это была очень выгодная инвестиция, в этом году тоже. Альтернативой, по мнению эксперта, может быть покупка земли сельскохозяйственного назначения.
Иван Свитек, глава правления Unex Bank, объясняет, что государственные облигации, очевидно, выиграют благодаря большей доходности, поскольку прибыль с них не облагается налогом. Однако такие инвестиции не защищены Фондом гарантирования. Конечно, дефолт по гривневым государственным облигациям практически исключен. Не слишком вероятен и дефолт по внутренним валютным обязательствам – в этом контексте владельцам ОВГЗ в Украине не стоит сильно волноваться из-за новости о понижении агентством S&P кредитного рейтинга по украинским еврооблигациям. И все же абсолютной защиты, которую сегодня обеспечивает для депозитов Фонд гарантирования вкладов, ОВГЗ дать не могут. Этот аспект следует учитывать при принятии решения.
Депозиты
Средняя доходность: 14% годовых
В феврале 2024 года потребительская инфляция в Украине в годовом исчислении замедлилась до 4,3%. В целом, за 2023 год темп инфляции удалось снизить с 26% до 5,1%. Средние ставки по гривневым вкладам сроком 6 и 12 месяцев на март 2024 колеблются от 14 до 14,6%. Напомним, что на доход по депозитам уплачивается 18% налога и 1,5% военного сбора, что уменьшает доходность примерно до 11-12% .
По состоянию на март средняя годовая доходность депозитов в долларах составляет 1,53%, а в евро – 0,9%.
НБУ прогнозирует инфляцию на 2024 год на уровне 8,6%. Поэтому с учетом налогов и инфляции доходность от гривневых депозитов будет минимальной. Сейчас украинцы используют депозиты не столько для инвестиций, сколько для безопасной сохранности средств.
Депозиты резидентов в украинских банках в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года сократились на 2,1%, – до 2 трлн 345,9 млрд грн. Снизились как депозиты в гривне – на 2,6% – до 692,2 млрд грн, так и в валюте – на 2,1% до – 9,47 млрд долларов.
В январе 2023 года депозиты резидентов были на уровне 1 трлн 914 млрд грн, из них 613 млрд было в гривне, а 8,1 млрд в иностранной валюте в долларовом эквиваленте.
Григорий Овчаренко, директор по управлению локальными активами группы ICU, напоминает, что важно диверсифицировать свои активы географически, секторально и по валютам. Тогда нет риска одновременной потери всех ваших сбережений.
Иван Свитек отметил, что для инвестиций сроком более года, учитывая значительную неопределенность, можно рекомендовать вложения в валютные депозиты. Ставки по таким вкладам невысокие, но они, по крайней мере, обеспечивают защиту от инфляции. При этом такие депозиты также распространяются неограниченные по сумме гарантии Фонда.
Акции
Средняя доходность: 17,6% годовых
Напомним, что с начала вторжения Национальный банк ввел ограничения по выводу капитала за границу. Это послужило причиной, почему украинцы пока не могут инвестировать в акции компаний через банковские приложения или инвестбанки. Впрочем, это можно сделать, если есть открытый счет в иностранном банке.
Глеб Кабальнов говорит, что сейчас бизнес технологических компаний, таких как Apple, Microsoft, NVidia растет со скоростью 10-15% в год, этот рост в основном приходится на курсовую стоимость акций.
В 2023 году те, кто инвестировал в акции Nvidia и акции компании Duolingo, получили хороший доход, ведь их акции подорожали в 3-3,5 раза.
"Компании традиционного бизнеса платят больше дивидендов - от 4 до 6%, в редких случаях до 8% в год. Можно приобрести компании, занимающиеся строительством, сдачей недвижимости в аренду и получать 4-5% дивидендов. Можно купить нефтедобывающие, фармацевтические - на рынке торгуется весь мировой бизнес", – говорит Кабальнов.
Недвижимость
Средняя доходность : 5% годовых
Несмотря на то, что инвестиции в недвижимость всегда имели широкий спрос в Украине, сейчас это довольно рисковый инструмент из-за угроз обстрелов украинских городов.
Сергей Фурса говорит, что инвестиции в недвижимость, несмотря на очевидную опасность, являются интересной историей, которую можно рассматривать с прицелом на долгосрочную перспективу.
"После войны с евроинтеграцией ожидается повышение цен. Но сейчас я бы не инвестировал в недвижимость", – комментирует эксперт.
Глеб Кабальнов, CEO HUG'S, объясняет, что недвижимость всегда выглядела привлекательной для украинцев. Однако рынок недвижимости за время войны сузился до Киева и пригорода, в ряде регионов инвесторы столкнулись с риском потери своих активов.
"И даже в Киеве в течение 10-15 лет цены на недвижимость не показывают устойчивого роста, арендная же доходность не превышает 5-6% годовых в валюте ", – говорит Кабальнов.
Порог входа в инвестиции в недвижимость достаточно высок. Например, по данным портала ЛУН, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Киеве сейчас составляет 68 тыс. долларов (2,6 млн грн). Не сильно отстает по ценам и Львов, где аналогичная квартира стоит около 60 тыс. долларов (2,3 млн. грн).
Если учесть, что средняя месячная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве стоит 13 тыс. грн, то потребуется 17 лет только для того, чтобы отразить стоимость квартиры. Во Львове средняя месячная аренда однокомнатной квартиры выше и стоит 16 тыс. грн. Здесь понадобится почти 12 лет для того, чтобы вернуть деньги, потраченные на квартиру.
Ценные металлы
Впервые за три года золото имело большой годовой прирост и поднялось в цене на 13%. Поэтому те, кто инвестировал в драгоценный металл, в 2023 году получил значительную прибыль.
В марте цена на золото достигла своего исторического максимума – 2209,65 доллара за унцию. В прошлом году унция драгметалла стоила 1969,80 долларов. Впрочем, эксперты не советуют выбирать золото для инвестиций, из-за больших комиссий и многих нестабильных факторов, влияющих на его стоимость.
Комиссия по покупке золота зависит от банка. Например, РВС Банк предлагает 0,2% за покупку или продажу ценных металлов и 1% комиссии за покупку и продажу безналичных банковских металлов. ОТП Банк берет комиссию за операции с безналичными металлами в размере 0,5% суммы сделки. Также банки предлагают комиссии по обслуживанию счетов в банковских металлах, хранению и т.д.
В Украине немногие банки продают и покупают золото. До начала полномасштабного вторжения их было около 10 (ПриватБанк, Комибанк, Индустриалбанк, РВС Банк, ОТП Банк и т.д.). Среди банков достаточно распространена практика, когда они только реализуют слитки и не покупают их. Также не все банки выкупают слитки, проданные другими банками. Сейчас многие банки предлагают только большие слитки, а вот слитков по 1-5 граммам просто нет в наличии.
Негативным фактором выступает и то, что в банках существенная разница между ценой покупки и продажи металла. К примеру, в Приватбанке покупка грамма золота стоит 2 720 грн, а продажа – 3 735 грн. Похожие ситуации и в других банках, Коминбанк предлагает купить золото за 2860 грн, а продать за 3320 грн, Индустриалбанк – 2860 грн покупка и 3840 грн продажа.
Также не стоит забывать, что чем меньше слиток, тем больше у него стоимость за грамм. Самый дорогой металл – в однограммовом слитке, самый дешевый – в килограммовом. К примеру, Приватбанк продает 1 грамм золота за 3 745 грн. 1 грамм золота стоит:
- 3 250 грн в слитке весом 5 грамм;
- 3 160 грн в слитке весом 10 грамм;
-
3 110 грн в слитке весом 20 грамм;
-
3015 грн в слитке весом 50 граммов;
- 3000 грн в слитке весом 100 граммов.
Криптовалюта
За март 2024 года курс биткоина вырос на 46% и достиг 73,3 тыс. долларов. Но не стоит забывать, что цены на криптовалюты чрезвычайно волатильные – склонны к сильным колебаниям. Именно поэтому эксперты не советуют рассматривать криптовалюты как надежный инвестиционный инструмент.
Иван Свитек объясняет, что это исключительно спекулятивный актив, который может принести как прибыль, так и убыток. Причем сейчас, когда криптовалюты обновляют исторические рекорды стоимости, шансов получить убыток гораздо больше, чем прибыль.
Впрочем, сейчас ожидается халвинг биткоина, это событие происходит раз в четыре года и может повлиять на удорожание биткоина. Ожидается, что халвинг пройдет в апреле, но точную дату назвать сложно: по разным оценкам, событие может быть зафиксировано в 20-х числах апреля.
Эксперты говорили, что в течение пяти месяцев после халвинга курс BTC в среднем может вырасти еще на 70% и более. Если статистические закономерности сработают, то до конца августа Bitcoin будет торговаться не ниже $73 тыс. за "монету". Об этом говорил Максим Орищак, аналитик ЦБТ. Поэтому эта весна может стать хорошим стартом для инвестиций в биткоин.
Покупка валюты
Тенденции последних нескольких месяцев показывают, что наибольшей популярностью среди украинцев сейчас пользуется покупка наличной валюты.
Украинцы в феврале 2024 года продали иностранную валюту на 1,394 млрд дол. (в эквиваленте) и купили валюты на 2,219 млрд дол. Чистая покупка валюты составила 824 млн. дол. Для сравнения, в феврале 2023 года чистая покупка валюты украинцами составляла гораздо меньше – 532 млн долларов, активно расти этот показатель начал с декабря прошлого года.
"С точки зрения инвестиций, это не самый рациональный подход, поскольку даже доллары подвергаются инфляции. Однако следует признать, что для украинцев такое поведение классическое, и вряд ли его стоит критиковать – для многих людей это наиболее понятный, привычный и надежный инструмент сбережения", – говорит Иван Свитек.
Для сравнения инвестиционных инструментов возьмем условно 100 тысяч гривен и посмотрим, какую прибыль можно получить сейчас при условии, что эти средства инвестировали 12 месяцев назад.
|Гривневые депозиты
|ОВГЗ
|Биткоин
|Золото
|Наличный доллар
|Доходность в процентах*
|14%
|16,8%
|Инвестиции на эту сумму невозможны
|12,1%
|6,8%
|Доход за 12 месяцев, грн
|114 000
|116 800
|112 100
|106 800
*Доходность указана без учета налогов, комиссий и инфляции. В контексте золота и наличного доллара сочли разницу в курсе покупки по состоянию на март этого года и прошлого.