Облигации, депозиты или недвижимость – куда лучше инвестировать деньги в 2024 году

Из-за ограничений, наложенных Национальным банком на трансграничные переводы, украинцам не доступны все инвестиционные инструменты. Фактически основной выбор сузился до депозитов и ОВГЗ. Впрочем, до сих пор часто рассматриваются инвестиции в недвижимость, ценные металлы или просто покупку валюты.

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Облигации

Средняя доходность: 16,8% годовых

В начале 2024 года доходность годовых ОВГЗ в гривне составила 16,8% , в 2023 – 18%. Но с дохода от облигаций не нужно платить налоги, поэтому они остаются одним из самых популярных и выгодных инвестиционных инструментов.

Ставки по долларовым ОВГЗ также лучше, чем на депозитах – 4,76% против 1,45% по долларовым депозитам в банках.

Преимущество ОВГЗ состоит в том, что доход с них не облагается налогом. То есть можно просто получить весь указанный в договоре процент дохода, без вычета налогов. К тому же при покупке облигаций, например, в "Действии" не нужно будет платить ни одной комиссии.

С начала полномасштабного вторжения и до конца 2023 года физические лица в Украине приобрели 574 тысяч облигаций общей суммой более 74 млрд грн. Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 января 2024 составлял 85,4 млрд. грн. А по состоянию на 1 января 2023 года – 34,5 млрд грн , то есть мы видим рост почти в 2,5 раза.

Номинал одной военной облигации составляет тысячу гривен, тысячу долларов или тысячу евро и может несколько изменяться в зависимости от спроса и срока погашения. Впрочем, банки и инвестиционные фирмы, продающие облигации, имеют разные условия и устанавливают свой минимальный порог входа:

от тысячи гривен – Укргазбанк, Укрэксимбанк, Банк Южный, ПУМБ, monobank, Credit Agricole, Банк Кредит Днепр, брокеры ICU, Универ Капитал, Дрегон Капитал, БТС Брокер, Кинто;

от 10 тыс. грн – Сбербанк, Райффайзен Банк, Кредобанк, ОТП Банк;

от 50 тыс. грн – Sense Bank;

от 100 тыс. грн – ПриватБанк;

от 300 тыс. грн – Таксомбанк

Сергей Фурса, инвестиционный банкир, заместитель директора Dragon Capital, говорит, что, как и в прошлом году, лучшей идеей остаются ОВГЗ, а именно военные облигации. Государственные облигации, которые дают доходность выше потенциальной инфляции и ожидаемой девальвации. В прошлом году это была очень выгодная инвестиция, в этом году тоже. Альтернативой, по мнению эксперта, может быть покупка земли сельскохозяйственного назначения.

Иван Свитек, глава правления Unex Bank, объясняет, что государственные облигации, очевидно, выиграют благодаря большей доходности, поскольку прибыль с них не облагается налогом. Однако такие инвестиции не защищены Фондом гарантирования. Конечно, дефолт по гривневым государственным облигациям практически исключен. Не слишком вероятен и дефолт по внутренним валютным обязательствам – в этом контексте владельцам ОВГЗ в Украине не стоит сильно волноваться из-за новости о понижении агентством S&P кредитного рейтинга по украинским еврооблигациям. И все же абсолютной защиты, которую сегодня обеспечивает для депозитов Фонд гарантирования вкладов, ОВГЗ дать не могут. Этот аспект следует учитывать при принятии решения.

В краткосрочной перспективе (3-6 месяцев) инвестирование в гривневые инструменты приоритетно. Существенной девальвации гривни в ближайшие месяцы ждать вряд ли нужно, а доходность на уровне 15-17% годовых покрывает не только риски девальвационные, но и инфляцию Иван Свитек Председатель правления Unex Bank

Депозиты

Средняя доходность: 14% годовых

В феврале 2024 года потребительская инфляция в Украине в годовом исчислении замедлилась до 4,3%. В целом, за 2023 год темп инфляции удалось снизить с 26% до 5,1%. Средние ставки по гривневым вкладам сроком 6 и 12 месяцев на март 2024 колеблются от 14 до 14,6% . Напомним, что на доход по депозитам уплачивается 18% налога и 1,5% военного сбора, что уменьшает доходность примерно до 11-12% .

По состоянию на март средняя годовая доходность депозитов в долларах составляет 1,53%, а в евро – 0,9%.

НБУ прогнозирует инфляцию на 2024 год на уровне 8,6%. Поэтому с учетом налогов и инфляции доходность от гривневых депозитов будет минимальной. Сейчас украинцы используют депозиты не столько для инвестиций, сколько для безопасной сохранности средств.

Депозиты резидентов в украинских банках в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года сократились на 2,1%, – до 2 трлн 345,9 млрд грн . Снизились как депозиты в гривне – на 2,6% – до 692,2 млрд грн, так и в валюте – на 2,1% до – 9,47 млрд долларов.

В январе 2023 года депозиты резидентов были на уровне 1 трлн 914 млрд грн, из них 613 млрд было в гривне, а 8,1 млрд в иностранной валюте в долларовом эквиваленте.

Григорий Овчаренко, директор по управлению локальными активами группы ICU, напоминает, что важно диверсифицировать свои активы географически, секторально и по валютам. Тогда нет риска одновременной потери всех ваших сбережений.

Если вам главная ликвидность, то подойдут депозиты в украинских банках. Но за ликвидность придется заплатить или невысокой доходностью или риском девальвации гривны Глеб Кабальнов CEO HUG'S

Иван Свитек отметил, что для инвестиций сроком более года, учитывая значительную неопределенность, можно рекомендовать вложения в валютные депозиты. Ставки по таким вкладам невысокие, но они, по крайней мере, обеспечивают защиту от инфляции. При этом такие депозиты также распространяются неограниченные по сумме гарантии Фонда.

Акции

Средняя доходность: 17,6% годовых

Напомним, что с начала вторжения Национальный банк ввел ограничения по выводу капитала за границу. Это послужило причиной, почему украинцы пока не могут инвестировать в акции компаний через банковские приложения или инвестбанки. Впрочем, это можно сделать, если есть открытый счет в иностранном банке.

Глеб Кабальнов говорит, что сейчас бизнес технологических компаний, таких как Apple, Microsoft, NVidia растет со скоростью 10-15% в год, этот рост в основном приходится на курсовую стоимость акций.

В 2023 году те, кто инвестировал в акции Nvidia и акции компании Duolingo, получили хороший доход, ведь их акции подорожали в 3-3,5 раза.

"Компании традиционного бизнеса платят больше дивидендов - от 4 до 6%, в редких случаях до 8% в год. Можно приобрести компании, занимающиеся строительством, сдачей недвижимости в аренду и получать 4-5% дивидендов. Можно купить нефтедобывающие, фармацевтические - на рынке торгуется весь мировой бизнес", – говорит Кабальнов.

Недвижимость

Средняя доходность : 5% годовых

Несмотря на то, что инвестиции в недвижимость всегда имели широкий спрос в Украине, сейчас это довольно рисковый инструмент из-за угроз обстрелов украинских городов.

Сергей Фурса говорит, что инвестиции в недвижимость, несмотря на очевидную опасность, являются интересной историей, которую можно рассматривать с прицелом на долгосрочную перспективу.

"После войны с евроинтеграцией ожидается повышение цен. Но сейчас я бы не инвестировал в недвижимость", – комментирует эксперт.

Глеб Кабальнов, CEO HUG'S, объясняет, что недвижимость всегда выглядела привлекательной для украинцев. Однако рынок недвижимости за время войны сузился до Киева и пригорода, в ряде регионов инвесторы столкнулись с риском потери своих активов.

"И даже в Киеве в течение 10-15 лет цены на недвижимость не показывают устойчивого роста, арендная же доходность не превышает 5-6% годовых в валюте ", – говорит Кабальнов.

Порог входа в инвестиции в недвижимость достаточно высок. Например, по данным портала ЛУН, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Киеве сейчас составляет 68 тыс. долларов (2,6 млн грн). Не сильно отстает по ценам и Львов, где аналогичная квартира стоит около 60 тыс. долларов (2,3 млн. грн).

Если учесть, что средняя месячная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве стоит 13 тыс. грн, то потребуется 17 лет только для того, чтобы отразить стоимость квартиры. Во Львове средняя месячная аренда однокомнатной квартиры выше и стоит 16 тыс. грн. Здесь понадобится почти 12 лет для того, чтобы вернуть деньги, потраченные на квартиру.

Ценные металлы

Впервые за три года золото имело большой годовой прирост и поднялось в цене на 13% . Поэтому те, кто инвестировал в драгоценный металл, в 2023 году получил значительную прибыль.

В марте цена на золото достигла своего исторического максимума – 2209,65 доллара за унцию. В прошлом году унция драгметалла стоила 1969,80 долларов. Впрочем, эксперты не советуют выбирать золото для инвестиций, из-за больших комиссий и многих нестабильных факторов, влияющих на его стоимость.

Комиссия по покупке золота зависит от банка. Например, РВС Банк предлагает 0,2% за покупку или продажу ценных металлов и 1% комиссии за покупку и продажу безналичных банковских металлов. ОТП Банк берет комиссию за операции с безналичными металлами в размере 0,5% суммы сделки. Также банки предлагают комиссии по обслуживанию счетов в банковских металлах, хранению и т.д.

В Украине немногие банки продают и покупают золото. До начала полномасштабного вторжения их было около 10 (ПриватБанк, Комибанк, Индустриалбанк, РВС Банк, ОТП Банк и т.д.). Среди банков достаточно распространена практика, когда они только реализуют слитки и не покупают их. Также не все банки выкупают слитки, проданные другими банками. Сейчас многие банки предлагают только большие слитки, а вот слитков по 1-5 граммам просто нет в наличии.

Негативным фактором выступает и то, что в банках существенная разница между ценой покупки и продажи металла. К примеру, в Приватбанке покупка грамма золота стоит 2 720 грн, а продажа – 3 735 грн. Похожие ситуации и в других банках, Коминбанк предлагает купить золото за 2860 грн, а продать за 3320 грн, Индустриалбанк – 2860 грн покупка и 3840 грн продажа.

Также не стоит забывать, что чем меньше слиток, тем больше у него стоимость за грамм. Самый дорогой металл – в однограммовом слитке, самый дешевый – в килограммовом. К примеру, Приватбанк продает 1 грамм золота за 3 745 грн. 1 грамм золота стоит:

3 250 грн в слитке весом 5 грамм;

3 160 грн в слитке весом 10 грамм;

3 110 грн в слитке весом 20 грамм;



3015 грн в слитке весом 50 граммов;



3000 грн в слитке весом 100 граммов.

Относительно ценных металлов – это спекулятивный инструмент. Там достаточно большие комиссии, совокупные расходы. Поэтому это не та инвестиция, которую можно было бы рекомендовать Сергей Фурса Инвестиционный банкир, заместитель директора Dragon Capital

Криптовалюта

За март 2024 года курс биткоина вырос на 46% и достиг 73,3 тыс. долларов . Но не стоит забывать, что цены на криптовалюты чрезвычайно волатильные – склонны к сильным колебаниям. Именно поэтому эксперты не советуют рассматривать криптовалюты как надежный инвестиционный инструмент.

Иван Свитек объясняет, что это исключительно спекулятивный актив, который может принести как прибыль, так и убыток. Причем сейчас, когда криптовалюты обновляют исторические рекорды стоимости, шансов получить убыток гораздо больше, чем прибыль.

Впрочем, сейчас ожидается халвинг биткоина, это событие происходит раз в четыре года и может повлиять на удорожание биткоина. Ожидается, что халвинг пройдет в апреле, но точную дату назвать сложно: по разным оценкам, событие может быть зафиксировано в 20-х числах апреля.

Эксперты говорили, что в течение пяти месяцев после халвинга курс BTC в среднем может вырасти еще на 70% и более. Если статистические закономерности сработают, то до конца августа Bitcoin будет торговаться не ниже $73 тыс. за "монету". Об этом говорил Максим Орищак, аналитик ЦБТ. Поэтому эта весна может стать хорошим стартом для инвестиций в биткоин.

Покупка валюты

Тенденции последних нескольких месяцев показывают, что наибольшей популярностью среди украинцев сейчас пользуется покупка наличной валюты.

Украинцы в феврале 2024 года продали иностранную валюту на 1,394 млрд дол. (в эквиваленте) и купили валюты на 2,219 млрд дол. Чистая покупка валюты составила 824 млн. дол. Для сравнения, в феврале 2023 года чистая покупка валюты украинцами составляла гораздо меньше – 532 млн долларов, активно расти этот показатель начал с декабря прошлого года.

"С точки зрения инвестиций, это не самый рациональный подход, поскольку даже доллары подвергаются инфляции. Однако следует признать, что для украинцев такое поведение классическое, и вряд ли его стоит критиковать – для многих людей это наиболее понятный, привычный и надежный инструмент сбережения", – говорит Иван Свитек.

Для сравнения инвестиционных инструментов возьмем условно 100 тысяч гривен и посмотрим, какую прибыль можно получить сейчас при условии, что эти средства инвестировали 12 месяцев назад.

Гривневые депозиты ОВГЗ Биткоин Золото Наличный доллар Доходность в процентах* 14% 16,8% Инвестиции на эту сумму невозможны 12,1% 6,8% Доход за 12 месяцев, грн 114 000 116 800 112 100 106 800

*Доходность указана без учета налогов, комиссий и инфляции. В контексте золота и наличного доллара сочли разницу в курсе покупки по состоянию на март этого года и прошлого.