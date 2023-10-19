Инвестиции во время войны. Как украинцы могут купить акции иностранных компаний

Delo.ua рассказывает, что происходит с этим рынком в нашей стране, как купить ценные бумаги Amazon, Google или Microsoft за рубежом и стоит ли вкладывать деньги в такие инвестиции во время войны

После 24 февраля украинцы почти забыли об инвестициях, поскольку в стране осталось немного вариантов для вложения денег с целью получения прибыли. Сейчас население в основном может приобрести жилье в аренду, купить военные облигации или ОВГЗ, положить деньги на депозит или открыть свое дело. А реально ли сегодня приобрести акции иностранных компаний? Delo.ua рассказывает, что происходит с этим рынком в нашей стране, как купить ценные бумаги Amazon, Google или Microsoft за рубежом и стоит ли вкладывать деньги в такие инвестиции во время войны.

Что происходит с рынком акций иностранных компаний в Украине

Если говорить об акциях компаний и акциях инвестиционных фондов (Exchange Traded Funds, ETF), сейчас в Украине допущена в обращение 451 ценная бумага, рассказали Delo.ua в пресс-офисе Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Так что если украинцы хотят приобрести конкретный актив, можно самостоятельно проверить, торгуют ли такими акциями в нашей стране. Для этого нужно войти в открытый Реестр ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных к обращению в Украине. Его ведет Нацкомиссия.

На сайте НКЦБФР можно посмотреть, какие акции можно приобрести в Украине. Источник: НКЦБФР.

Покупают ли акции иностранных компаний в Украине во время войны

Как объясняют в НКЦБФР, в 2022 году в нашей стране было заключено 13,5 тыс. сделок на общую сумму около 1,4 млрд грн. Из них:

- около 13 тыс. соглашений прошли вне организованного рынка.

– 500 сделок были биржевыми.

"Что касается объемов, то картина противоположна - на биржевые сделки приходится вдвое больше объема, чем на сделки вне бирж", - обращают внимание в Нацкомиссии.

А вот в 2023 году ситуация значительно ухудшилась: сегодня заключено всего 110 соглашений. Их общая сумма – 8 млн грн.

"Подавляющее большинство составляют сделки на организованном рынке как по количеству сделок, так и по их объемам", – говорят в пресс-офисе НКЦБФР.

Есть ли ограничения для покупки ценных бумаг иностранных компаний в Украине

Во время войны инвесторы могут купить акции иностранных компаний, если они допущены к обращению в Украине и обращаются на наших торговых площадках, объясняют в НКЦБФР. После 24 февраля представители Нацкомиссии сначала предоставляли индивидуальные решения, а сейчас введена автоматическая процедура допуска. Такие ценные бумаги население может приобрести через украинского брокера (инвестиционную фирму).

Комиссия активно работает над расширением возможностей инвестирования в иностранные финансовые инструменты, поэтому и сделала механизм допуска автоматическим. Комиссия имеет право по собственной инициативе осуществлять предоставление допуска к долговым ценным бумагам, эмитентами которых являются иностранные государства. Всю необходимую информацию НКЦБФР получает от ПАО «Национальный депозитарий Украины"", – объясняют в пресс-офисе Нацкомиссии.

Недавно впервые по такой процедуре предоставлен допуск 50 выпускам долговых ценных бумаг: 42 ценных бумаг США и 8 ценных бумаг Германии.

"Однако приоритетом остается создание и развитие отечественных финансовых инструментов, которые были бы интересны нашим гражданам. Комиссия имеет много проектов, которые будут реализованы", - говорят в НКЦБФР.

Какие ограничения для приобретения акций иностранных компаний за рубежом

Юристы в разговоре с Delo.ua объясняют, что во время полномасштабной войны украинцы ограничены в переводах средств за границу. В целом лучше использовать систему для переводов P2P. То есть с валютного счета одного физического лица на валютный счет другого физического лица можно перевести средства в пределах лимита до 100 тыс. грн. в месяц.

"Эти ограничения значительно сужают возможность украинских инвесторов относительно перспектив использования инвестиционных инструментов за рубежом. Фактически инвестировать в иностранные акции в других странах могут только те граждане, у которых есть средства на зарубежных счетах", - объясняет управляющий партнер юридической компании «Муренко, Курявый и Партнеры» Александр Курявый.

В свою очередь, финансовый советник Михаил Пацан отмечает, что перевод средств за границу можно организовать и через провайдеров электронных денег. Например, есть возможность выбирать такие проекты как ZEN, Payoneer и другие. Но обязательно нужно проверять актуальную информацию о таких сервисах, потому что компании по разным причинам могут неожиданно отказаться от обслуживания клиентов в Украине.

"То есть, если нужно вывести деньги за границу, кто-то может открыть счета в иностранных необанках, а кто-то может оформить карту международных платежных сервисов. Но такие действия по выводу средств с целью инвестирования могут считаться незаконными с точки зрения валютных ограничений", - объясняет эксперт Михаил Пацан.

Поэтому Пацан отмечает, что украинские инвесторы должны понимать, что во время войны важно покупать акции иностранных компаний легально. Поскольку существуют ограничения на вывод денег в другие страны с целью инвестирования, лучше не идти по такому пути. В то же время нет ограничений или запретов на распоряжение средствами, которые уже находятся за границей.

"Поэтому если средства выведены в рамках постановлений НБУ, то проблем с инвестициями за рубежом не будет. Главное: задекларировать инвестиционный доход и уплатить налоги от него в Украине", - рассказал Михаил Пацан редакции Delo.ua.

Delo.ua уже рассказывало о том, в каких случаях украинские инвесторы должны декларировать и платить налоги за дивиденды или инвестиционную прибыль. Также юристы давали советы, как избежать двойного налогообложения в случае получения дивидендов за акции иностранных компаний. Так что если читатель интересуется темой налогов, стоит прочитать нашу статью "Налоговая ждет тебя. Как украинцы должны платить налоги при инвестировании в акции иностранных компаний"

С какими брокерами лучше работать в Украине и за границей

Во время войны лучше инвестировать собственные сбережения в украинские инструменты, поскольку такой подход поможет росту нашей экономики, отмечает Михаил Пацан. Параллельно с этим, сейчас в стране создается инфраструктура для упрощения инвестиций в иностранные активы, в частности, в акции. Так что после победы можно будет ожидать увеличения активности инвесторов в этом направлении.

Итак, как выгоднее покупать ценные бумаги иностранных компаний – в Украине или за границей? Финансовые эксперты говорят, что это сложный вопрос: в нашей стране активы предлагают низкую ликвидность, а инвестиции за рубежом сопровождают правовые ограничения, поэтому любой риск остается в зоне личной ответственности украинца.

В то же время эксперты рекомендуют инвесторам тщательно выбирать брокерскую компанию для покупки акций, чтобы доверить ей собственные накопления. Это важно, поскольку в период войны финансовое состояние украинцев значительно ухудшилось. Сложной ситуацией пытаются воспользоваться мошенники.

"За этот период появилось много финансовых компаний, которые помогают "гарантированно" зарабатывать десятки, а то и сотни процентов годовых. Именно от таких компаний и нужно держаться в стороне", – предупреждает Михаил Пацан.

Поэтому с целью инвестиций в украинские активы следует выбирать таких надежных брокеров, как, например, Универ, ИСU, ВТС-брокер, продолжает Пацан. Дело в том, что эти игроки имеют не только лицензии торговца ценными бумагами, но и заработали безупречную репутацию за многие годы.

"Среди иностранных брокеров, обслуживающих украинцев, стоит доверять Interactive Brokers (интеректив брокерс). Все другие компании могут находиться под санкциями – прямо или косвенно", – обращает внимание Пацан.

Как правильно инвестировать в акции иностранных компаний за границей

Акции иностранных компаний можно приобрести по двум сценариям:

- в Украине, если такие бумаги допущены к торгам.

- за границей.

Также эксперты отмечают, что инвестиции в акции Google или Microsoft в других странах имеют определенные валютные ограничения. Итак, логично, что использовать соответствующие инвестиционные инструменты за рубежом следует взвешенно, ответственно и в рамках закона.

Но до сих пор неясно, как выглядит схема приобретения акций иностранных компаний. Так что давайте разберем такую инструкцию для инвестора пошагово на примере инвестиций в бумаги именно за границей.

Итак, первый шаг. Украинский инвестор открывает счет в иностранном банке или в платежной системе с эмитированием карты.

Второй шаг. Инвестор переводит деньги из Украины за границу. Напомним, во время войны можно провести подобные транзакции до 100 тыс. грн в месяц. Но эти финансовые операции с целью инвестирования считаются запрещенными.

Третий шаг. Инвестор ищет проверенную брокерскую компанию для покупки акций за границей, после чего заключает сделку с брокером.

Четвертый шаг. Инвестор переводит деньги с зарубежного счета на счет иностранного брокера и начинает торговлю.

Пятый шаг. Если инвестор получает инвестиционную прибыль или дивиденды от акций иностранных компаний, он должен их задекларировать и уплатить налоги.

Пошаговую инструкцию по правилам инвестирования в акции иностранных компаний можно прочесть в инфографике Delo.ua.

На что обратить внимание при покупке акций иностранных компаний за границей

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в разговоре с Delo.ua отметил, что инвесторы должны очень внимательно разбираться с правилами приобретения ценных бумаг иностранных компаний, поскольку можно попасть на мошенников, остаться без денег в случае рискованных торгов, получить проблемы с законом в случае нарушения законодательства Украины и др. Поэтому эксперт рассказывает о топ-7 правилах разумного инвестирования

Первое. Перед тем как подписывать договор с иностранным брокером для покупки акций, необходимо проверить наличие лицензии, найти все документы на сайте регулятора, сравнить с предоставленными.

Второе. При выборе зарубежного брокера для покупки акций нужно сразу узнать все условия брокерского обслуживания, выполнение сделок, предоставление отчетов и налогообложение.

Третье. Когда ищешь иностранного брокера для покупки акций, рекомендуется внимательно прочесть отзывы реальных пользователей на специализированных форумах. При необходимости есть специализированные консультанты, которые за определенную сумму помогут упростить выбор.

Важная деталь: лицензированные компании имеют гарантии для физических лиц по размещенным средствам или активам, но не по торговым операциям.

"Со всех торговых операций взимается комиссия. Поэтому чем меньше сумма сделок, тем более болезненной может быть комиссия", - предупреждает Шевчишин.

Четвертое. Для заключения договора с иностранным брокером инвестор должен предоставить весь пакет документов для его идентификации. При этом следует учитывать нерезиндество. Поэтому брокер перед покупкой акций может потребовать апостиль.

Пятое. При работе с инвестором иностранный брокер может произвести верификацию происхождения средств. Это зависит от суммы инвестиций и правил брокерской компании. Возможно, в таком случае также нужно будет подготовить апостиль.

Шестое. Для удобства работы с иностранным брокером инвестор может открыть счет в иностранном банке или платежной системе с эмитированием карты. Сейчас в период полномасштабной войны заблокировано движение средств из Украины за границу, поэтому других вариантов, как открыть счета в иностранном банке или платежной системе, нет. Но в случае инвестирования нужно тщательно соблюдать условия валютных ограничений, чтобы не попасть в проблемы с законом.

Седьмое. Большинство брокеров, в частности за рубежом, предоставляют клиентам доступ к онлайн платформе, где можно торговать акциями. Инвестор должен разобраться в этом функционале, но в оснном там нет сложных сервисов. Таким образом, можно покупать или продавать акции самостоятельно.

"Также можно торговать акциями по старинке, через менеджера брокерской компании. Для этого можно использовать телефон или эмейл с электронной подписью", - говорит Андрей Шевчишин.

Юридические тонкости инвестиций в акции иностранных компаний

Юристы советуют инвесторам внимательно узнавать всю необходимую информацию перед тем, как покупать акции иностранных компаний за границей. В частности, следует обратить внимание на два аспекта – открытие счета в иностранном банке и выбор проверенного брокера.

При открытии счета за границей следует четко указать источники происхождения денег

Как объясняют юристы, открытие счетов в иностранных финансовых учреждениях регулируется законодательством той страны, где открывается счет. Поэтому следует внимательно ознакомиться со всей правовой и финансовой информацией, чтобы потом не возникало проблем при инвестициях в акции Facebook или Tesla.

"Обязательно при открытии и обслуживании счета за границей финансовые учреждения будут в основном требовать документы и информацию для выполнения требований FATF. Для идентификации и установления личности клиента иностранный банк может потребовать стандартный пакет документов: загранпаспорт, документ о регистрации места жительства, разрешение на легальное пребывание в стране", - говорит управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко.

Также банк обязательно проверяет источники происхождения поступающих на счет средств. Эта процедура необходима, чтобы убедиться в законном характере денег. Это важный момент, потому что без таких процедур может усложниться процесс покупки акций Apple или Amazon .

"То есть, когда человек открывает счет за границей, он должен иметь документ, подтверждающий законность происхождения денег, которые он будет использовать для оплаты банковских услуг или для пополнения счета. Это поможет банку провести процедуру проверки для оценки рисков, противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма. Более того, такие подтверждения финансовое учреждение может требовать на протяжении всей финансовой деятельности по счету", - говорит Муренко.

Выбираем брокера: как анализировать отчеты и документы

Когда инвестор выбирает брокера для покупки акций, важно проанализировать всю возможную информацию, говорят юристы. В частности, нужно выяснить, есть ли в наличии лицензия. В принципе, все надежные брокерские компании открыто публикуют на сайте юридическую информацию и данные о лицензии.

"Всю эту информацию можно проверить на официальном сайте регулятора через номер лицензии брокера", – рекомендует Муренко.

Также необходимо узнать информацию о капитализации компании и прочесть последние финансовые отчеты. Эта информация должна быть размещена на сайте регулирующего органа, выдавшего лицензию.

"Надежные брокерские компании фондового рынка открыто публикуют финансовые отчеты на собственном сайте, поэтому есть возможность сравнить данные с указанными на сайте регулятора", - объясняет Никита Муренко.

Кроме того, важно обратить внимание на страхование счетов клиентов. Каждый лицензионный брокер должен защищать активы пользователей на случай собственного банкротства.

"Обычно страховку счетов обеспечивают банки-партнеры, с которыми брокер производит финансовые операции ", - дополняет Муренко.

А еще нужно учесть, что самый оптимальный брокер – это тот, который устанавливает минимальный размер депозита для открытия счета и умеренные комиссии за свои услуги.

"Все лицензионные брокеры соблюдают политику AML, поэтому для открытия счета и в течение деятельности могут потребовать документы, подтверждающие происхождение средств", - акцентирует Муренко.

Какую инвестиционную стратегию лучше выбрать украинцам во время войны

В условиях полномасштабной войны экономисты рекомендуют украинцам взвешенно строить собственную инвестиционную стратегию для эффективного приобретения акций Microsoft или Google. Поэтому для этого нужно тщательно выбирать инвестинструменты и диверсифицировать инвестиции.

"Сейчас брокеры с целью покупки акций дают возможность инвестировать из небольших сумм и с очень низкими комиссиями. Подбор инвестиционных активов зависит от многих факторов: начиная от страны, где проживает и тратит средства инвестор, заканчивая его толерантностью к риску", - говорит Михаил Пацан.

В свою очередь, Андрей Шевчишин рекомендует сосредоточить инвестиции в Украине, поскольку есть хорошие варианты для вложения денег: "Я категорически против инвестиций в зарубежные компании в действующих условиях. Украинский рынок не может предложить качественных эмитентов акций, однако есть высокая доходность по ОВГЗ и военным облигациям. Эти инвестиции не облагаются налогом, но помогают государству и военным", – говорит эксперт.

В целом, эксперты говорят, что инвестиции – это настоящая наука, поэтому нужно изучать это направление серьезно: следить за новостями, читать аналитику и т.д. Если трудно изучать информацию об особенностях покупки акций иностранных компаний и на это нет времени, можно воспользоваться рекомендациями консультантов по выбору инвестиционной стратегии.

"Или, как вариант, можно инвестировать в индексные ETF, подражающие динамике индексов", - обращает внимание Шевчишин.