Податкова чекає на тебе. Як українці мають платити податки при інвестуванні у акції іноземних компаній

Незважаючи на складну ситуацію в країні, українці шукають можливості для інвестування грошей з метою збереження накопичень та отримання доходу. Як варіант, люди можуть придивлятися до такого інструменту, як акції іноземних компаній. Але інвестиції в цінні папери іноді здаються занадто складним процесом, оскільки багато запитань викликає, зокрема, тема податків. Щоб в інвесторів більше не виникало складнощів, Delo.ua розібралося, які саме податки існують для інвесторів, як їх правильно декларувати та платити в Україні, а також як уникнути подвійного оподаткування.

Чи потрібно сплачувати податки з акцій іноземних компаній

Коли українці купують акції іноземних компаній, вони можуть сплачувати податки за дивіденди та інвестиційний прибуток, пояснюють юристи в розмові з Delo.ua. Коли ж виникають такі податкові зобов’язання?

Українські інвестори мають два види податків за акції. Джерело: Delo.ua

В яких випадках інвестор платить податки за дивіденди

Уявімо, що іноземна компанія заплатила українському інвестору дивіденди, оскільки він володіє певною кількістю акцій цієї компанії. В такому випадку українець має заплатити 9% податку на доходи фізосіб (ПДФО) та 1,5% військового збору . Тобто, сумарно людина сплачує 10,5% різних податків.

Варто також зазначити, що в різних ситуаціях в Україні діє різне оподаткування дивідендів. Тож краще знати всі сценарії, щоб не заплутатися в тонкощах оподаткування інвестицій. Отже, в яких випадках діють різні ставки ПДФО за дивіденди?

5% ПДФО сплачуються з дивідендів по акціях та корпоративних правах, якщо їх нараховує українська компанія – платник податку на прибуток підприємств.

9% ПДФО сплачуються з дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, якщо їх нарахували іноземні компанії, інститути спільного інвестування та суб'єкти господарювання, які є платниками єдиного податку.



18% ПДФО нараховуються, якщо отримують дивіденди за акціями та корпоративними правами, що мають статус привілейованих. Такі дивіденди передбачають фіксований розмір або суму, що більше виплат за будь-яку іншу акцію.



"Усі дивіденди, виплачені фізичним особам, незалежно від суми та форми виплати, підлягають оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5 %", - нагадує керуючий партнер ЮК «Муренко, Курявий і Партнери» Олександр Курявий.

В яких випадках інвестор платить податки за інвестприбуток

Якщо українці продають акції іноземних компаній, вони мають заплатити податки з інвестиційного прибутку, якщо такий виникає. В даному випадку інвестори сплачують 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Тобто, сумарно податкове навантаження оцінюється в 19,5%.

Іноді люди можуть думати, що треба заплатити податки з усього доходу, отриманого від продажу акцій. Але це не так. Інвестиційний прибуток розраховується як різниця між доходом інвестора від продажу цінних паперів та витратами на їх придбання. При цьому враховується й курсова різниця.

Наведемо приклад: інвестор придбав акції іноземних компаній на суму в $10 тис., а продав – на суму в $11 тис. Тоді $1000 – це інвестиційний прибуток. Його треба правильно конвертувати з доларів у гривню. Скажімо, інвестор отримав дохід від продажу паперів на свій рахунок 1-го вересня 2022 року, тоді інвестприбуток треба рахувати по курсу НБУ на цей день. Тоді один долар коштував 36,5686 грн. Тож зрозуміло, що інвестор в цілому заробив $402,3 тис., а його інвестиційний прибуток склав - 36 568 грн. Саме з останньої суми треба було сплатити 19,5% податків. Мова йде про 7131 грн.

"У сплаті податків за інвестиційний прибуток є важливий нюанс. Якщо відбувається зміна курсу гривні до долара під час продажі іноземних акцій, то відповідно за валюту може виникати податкове зобов'язання, навіть якщо прибуток не було отримано". Олександр Курявий керуючий партнер ЮК «Муренко, Курявий і Партнери»

Також варто пам’ятати, що у разі продажу акцій з інвестиційним збитком податки не стягуються. Не оподатковується й сама покупка акцій.

"Якщо інвестор в одному році отримав дивіденди та інвестиційний прибуток, то в Україні податки потрібно буде сплатити як з дивідендів, так і з інвестиційного прибутку", - акцентує старший юрист практики податків/транзакційного та міжнародного оподаткування Arzinger Денис Ерсой.

Як правильно декларувати дохід від акцій іноземних компаній

В Україні прописано порядок декларування доходів українцями. Так, інвестори мають включати інформацію про отримані дивіденди та інвестиційний прибуток від акцій іноземних компаній в щорічні декларації про майновий стан та доходи.

Як це відбувається? Уявімо: українець отримав відповідні доходи у 2023 році. Тоді він зобов'язаний подати декларацію до 1-го травня 2024 року, а сплатити податки - до 1-го серпня 2024 року.

"Декларацію потрібно подавати за минулий рік у податкову інспекцію за місцем реєстрації платника податків. Декларація може бути подана в електронному вигляді через електронний кабінет податкової служби з використанням електронно-цифрового підпису (ЕЦП)", - говорить Олександр Курявий.

В Україні доходи треба декларувати навесні, а платити податки влітку. Джерело: Delo.ua

Топ-4 важливих правила декларування доходу від іноземних акцій

Перше. У декларації інвестор повинен буде відобразити не тільки отримані дивіденди, інвестиційний прибуток, а й будь-які інші доходи , що було отримано протягом року. В цей перелік входять зарплата, гонорари, продаж рухомого чи нерухомого майна, оренда, спадок та ін.

Друге. Інвестор має готувати декларації не тільки коли отримує дохід, але й коли має збиток . Тобто, мова йде про ситуацію, коли витрати на покупку акцій будуть перевищувати дохід від їх продажу.

"Така стратегія для інвестора вигідна, оскільки він може перенести задекларовані збитки на наступний період і тим самим зменшити суму податків до сплати у майбутньому", - пояснює Ерсой.

Третє. Якщо інвестор отримав дохід (саме дохід, а не прибуток) від продажу інвестиційних активів на суму, не більше 3760 грн (актуально для 2023 року), тоді він не декларує цей дохід і не сплачує з нього податки.

"Тобто, якщо інвестор продав акцію за 3300 грн, то можна не подавати декларацію про доходи", - зазначає Олександр Курявий.

Четверте. Якщо інвестор не продає або іншим чином не відчужує інвестиційні активи протягом року, а також не отримує прибутку, то обов'язку подавати декларації та сплачувати податки у нього не виникає.

Виняток з цього правила: якщо український інвестор має акції структури, яка вважається так званою "контрольованою іноземною компанію" (КІК). В такому випадку потрібно подавати декларацію.

Що потрібно знати про контрольовані іноземні компанії

Якщо український інвестор купує акції якоїсь міжнародної публічної компанії, наприклад, Tesla, Apple, Facebook чи Amazon, наразі він не зобов’язаний повідомляти про такі операції контролюючі органи в нашій країні. Тобто, саме звітувати про наявність у нього таких акцій.

"Але якщо резидент України купує долю (акції) в іноземній компанії, внаслідок чого така компанія стає для нього КІК, він повинен прозвітувати про таку компанію в українську податкову за спеціальною процедурою", - уточнює Денис Ерсой.

Тож в яких випадках іноземна компанія стає для українського інвестора КІК? Треба виконати хоча б одну з таких умов:

Інвестор володіє часткою в іноземній компанії у розмірі понад 50%. Інвестор володіє часткою в іноземній компанії у розмірі понад 10%, за умови - що декілька резидентів України володіють частками у цій же компанії. Тож сукупний розмір таких часток становить 50% і більше.

Інвестор окремо або разом з іншими резидентами України - пов’язаними особами - здійснює фактичний контроль над такою компанією.



Як бачимо, правила КІК, скоріш за все, будуть актуальними тільки для юридичних або фактичних власників (контролерів) іноземних компаній.

"Водночас роздрібні інвестори, які купують акції умовних Tesla, Apple, Facebook, Amazon, навряд чи зможуть досягнути зазначених вище порогів, бо контролюють лише мізерну долю цих компаній". Денис Ерсой старший юрист практики податків/транзакційного та міжнародного оподаткування Arzinger

Як інвестор має сплачувати податки за дивіденди та інвестрприбуток

Юрист Денис Ерсой зазначає: напряму сплатити українські податки з іноземного банківського рахунку або рахунку в іноземній платіжній системі не вийде з технічних причин.

Тому можна використати два варіанти для сплати податків.

Перший варіант. Якщо інвестор купує акції іноземних компаній саме за кордоном, тоді для сплати податку в нашій країні він має перерахувати кошти спочатку на український рахунок, а потім - на рахунок податкової.

Другий варіант. Якщо за результатами декларування в інвестора виникають податкові зобов'язання, йому не обов'язково переводити кошти, які він отримав за кордоном, як дивіденди або інвестиційний прибуток, щоб сплатити з них податки в нашій країні. Для цього можна використати й ті кошти, які у інвестора зберігаються в Україні.

На які нюанси варто звернути увагу під час декларування

Якщо інвестор заповнює декларацію вперше, в нього можуть виникнути певні труднощі. Серед поширених проблем:

складнощі із заповненням відповідних полів;

правильність перерахунку доходів в іноземній валюті у гривню тощо.



"В теорії інвестор може скористатися функцією із передзаповненням полів в електронному кабінеті платника податків. Такий підхід іноді допомагає спростити відображення у декларації доходів, з яких вже були сплачені податки в Україні податковим агентом. Крім того, можна подзвонити на гарячу лінію податкової, щоб уточнити окремі нюанси заповнення декларації", - говорить Денис Ерсой.

Детальніше про функціонал електронного кабінету платника податків можна подивитися у відеоінструкції від Державної податкової служби.

Дізнаємося, які функції має електронний кабінет податківця. Джерело: YouTube ДПС.

Також юристи зазначають, що сервіс е-кабінету від ДПС не завжди працює коректно, а податкова – не завжди дає правильні і вичерпні відповіді. Тож якщо виникають сумніви, краще знайти фахівця та отримати необхідні консультації або доручити йому заповнення і подання декларації.

Як уникнути подвійного оподаткування під час інвестицій в акції

Юристи кажуть, що подвійне оподаткування в інвесторів дійсно може виникати, особливо у випадку виплати дивідендів за акції іноземних компаній. Тому варто враховувати всі фактори, які можуть привести до таких розкладів:

Резидентом якої країни є компанія, що виплачує дивіденди.

Що говориться в законодавстві цієї країни в частині оподаткування виплачених дивідендів.



Чи є конвенція про уникнення подвійного оподаткування між цією країною та Україною, а також які положення вона передбачає.



Варто зазначити, що найчастіше українські інвестори можуть попасти під ризики подвійного оподаткування в ситуації, коли купують акції американських компаній. Тож давайте розберемося, як діє схема податкового навантаження, коли українці отримують дивіденди від компанії з США:

Перше. Американська компанія виплачує дивіденди іноземному брокеру. За загальним правилом ця компанія або іноземний брокер мали б утримати 30% у вигляді податків.

Друге. Однак ставка податку знижена до 15% для наших інвесторів, оскільки існує конвенція про уникнення подвійного оподаткування між Україною та США . Це значить, що в Штатах інвестор, як податковий резидент нашої країни, фактично сплатить 15%.

«Якщо інвестор інвестує через брокера, важливо переконатися, що брокер ідентифікував інвестора саме як резидента України. Інакше помилково можуть стягнути більше, ніж 15% у вигляді податків», - зазначає Денис Ерсой.

Третє. Окрім американських податків, український інвестор має сплатити за отримані дивіденди й в нашій країні - ПДФО в розмірі 9% та військовий збір в розмірі 1,5%.

Щоб мати можливість зарахувати американські податки, треба їх показати в Україні, адже це дозволить уникнути подвійного оподаткування. Для цього український інвестор має отримати у компетентних органів США легалізовану довідку про доходи.

"Далі відповідні документи треба перекласти на українську мову та нотаріально засвідчити. Після цього їх разом з декларацією інвестор передає в українську податкову. У такому разі інвестор в принципі не повинен буде сплачувати податки в Україні або в найгіршому випадку – лише 1,5% військового збору, як вважає українська податкова", - звертає увагу Денис Ерсой.

Як отримати інформацію про сплачені податки на доходи за кордоном

Податковий кодекс України дійсно передбачає можливість зарахування сплачених за кордоном податків при розрахунку сум податків, які необхідно сплатити в нашій країні, говорить керуючий партнер ЮК "Муренко, Курявий і Партнери" Нікіта Муренко. В даному випадку під зарахуванням іноземних податків розуміється зменшення українського ПДФО на суму іноземних податків, сплачених за кордоном. Але такий варіант можливий за умови, що між Україною та країною отримання доходів є чинна угода про уникнення подвійного оподаткування.

Тож щоб не потрапити під подвійне оподаткування, інвестор повинен надати до української податкової документи, що підтверджують розмір отриманого прибутку. Також треба підготувати документи, що підтверджують сплату податків в іноземній юрисдикції.

"Для цього резидент особисто або через своїх податкових представників в іноземній державі отримує від іноземних податкових органів довідку про суми отриманих іноземних доходів та сплачених іноземних податків. Отримання довідки може зайняти певний час. Після отримання вам необхідно легалізувати та перекласти ці документи для України", - говорить Нікіта Муренко.

Таким чином, інвестор може зменшити суму своїх грошових зобов’язань перед контролювальними органами в Україні на суму сплачених ним податків в іншій країні. Однак Муренко наголошує, що 1,5% військового збору сплатити все ж таки доведеться, незалежно від розміру сплаченого податку за кордоном.

"Найбільші міжнародні брокери стягують 15% податку на користь США автоматично при нарахуванні дивідендів. Оскільки це перевищує розмір податку, який стягується в Україні, ПДФО можна не сплачувати — залишається лише військовий збір, який не підпадає під договір про уникнення подвійного оподаткування". Нікіта Муренко керуючий партнер ЮК "Муренко, Курявий і Партнери"

Щоб довести українським податківцям, що податки дійсно сплачено, необхідно подати підтвердження у прийнятній для контролюючих органів формі. Наприклад, в США це може бути довідка за формою 1042-S.

"Варто пам’ятати, що іноземні брокери можуть автоматично сплачувати податки в США за українського інвестора. Така ж ситуація виникає й в інших країнах, з якими Україна уклала договір про уникнення подвійного оподаткування", - пояснює юрист.

Тому інвесторам варто завжди контролювати питання оподаткування своїх доходів від акцій іноземних компаній. Для цього треба читати новини, слідкувати за нововведеннями у податковій сфері, консультуватися з брокерами та юристами.

До речі, не виключено, що брокери при сплаті податків за кордоном можуть сформувати необхідні документи в особистому кабінеті клієнта. Тож в брокерської компанії також варто поцікавитися, чи можуть їх фахівці за необхідності допомогти у підготовці потрібної звітності для українських податківців.

Чи реально отримати довідку про сплату податків за кордоном

Як зазначає юрист Денис Ерсой, один з механізмів уникнення подвійного оподаткування мав би працювати, але на практиці не все так гладко. Чому? Справа в тому, що у США рядовому інвестору може бути досить складно та затратно отримати легалізовану довідку про доходи, а за її відсутності українська податкова має законне право відмовити у зарахуванні американських податків.