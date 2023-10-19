Інвестиції під час війни. Як українці можуть купити акції іноземних компаній

Delo.ua розповідає, що відбувається із цим ринком в нашій країні, як купити цінні папери Amazon, Google чи Microsoft за кордоном та чи варто вкладати гроші в такі інвестиції під час війни

Після 24 лютого українці майже забули про інвестиції, оскільки в країні залишилось небагато варіантів для вкладання грошей з метою отримання прибутку. Зараз населення в основному може придбати житло під оренду, купити військові облігації чи ОВГЗ, покласти гроші на депозит або відкрити свою справу. А чи реально сьогодні придбати акції іноземних компаній? Delo.ua розповідає, що відбувається із цим ринком в нашій країні, як купити цінні папери Amazon, Google чи Microsoft за кордоном та чи варто вкладати гроші в такі інвестиції під час війни.

Що відбувається з ринком акцій іноземних компаній в Україні

Якщо говорити про акції компаній та акції інвестиційних фондів (Exchange Traded Funds, ETF), зараз в Україні допущені до обігу 451 цінний папір, розповіли Delo.ua в пресофісі Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Тож якщо українці хочуть придбати конкретний актив, можна самостійно перевірити, чи торгують такими акціями в нашій країні. Для цього треба зайти у відкритий Реєстр цінних паперів іноземних емітентів, допущених до обігу в Україні. Його веде Нацкомісія.

На сайті НКЦПФР можна знайти, які акції можна придбати в Україні. Джерело: НКЦПФР

Чи купують акції іноземних компаній в Україні під час війни

Як пояснюють в НКЦПФР, у 2022 році в нашій країні було укладено 13,5 тис. угод на загальну суму майже 1,4 млрд грн. З них:

- близько 13 тис. угод відбулись поза організованим ринком.

- 500 угод були біржовими.

"Щодо обсягів, то картина протилежна – на біржові угоди припадає вдвічі більше обсягу, ніж на угоди поза біржами", - звертають увагу в Нацкомісії.

А ось у 2023 році ситуація значно погіршилась: сьогодні укладено лише 110 угод. Їх загальна сума - 8 млн грн.

"Переважну більшість складають угоди на організованому ринку як за кількістю угод, так і за їх обсягами", - говорять в пресофісі НКЦПФР.

Чи є обмеження для купівлі цінних паперів іноземних компаній в Україні

Під час війни інвестори можуть купити акції іноземних компаній, якщо вони допущені до обігу в Україні та обертаються на наших торгових майданчиках, пояснюють в НКЦПФР. Після 24 лютого представники Нацкомісії спочатку надавали індивідуальні рішення, а наразі введена автоматична процедура допуску. Такі цінні папери населення може купити через українського брокера (інвестиційну фірму).

"Комісія активно працює над розширенням можливостей інвестування в іноземні фінансові інструменти, тому і зробила механізм допуску автоматичним. Комісія має право за власною ініціативою здійснювати надання допуску борговим цінним паперам, емітентами яких є іноземні держави. Всю необхідну інформацію НКЦПФР отримує від ПАТ «Національний депозитарій України", - пояснюють в пресофісі Нацкомісії.

Нещодавно вперше за такою процедурою надано допуск 50 випускам боргових цінних паперів: 42 цінні папери США та 8 цінних паперів Німеччини.

"Однак пріоритетом залишається створення та розвиток вітчизняних фінансових інструментів, які б були цікаві нашим громадян. Комісія має багато проєктів, які будуть реалізовані", - кажуть в НКЦПФР.

Які є обмеження для придбання акцій іноземних компаній за кордоном

Юристи в розмові з Delo.ua пояснюють, що під час повномасштабної війни українці обмежені в переказах коштів за кордон. Загалом наразі краще використовувати систему для переказів P2P. Тобто, з валютного рахунку однієї фізичної особи на валютний рахунок іншої фізичної особи можна перевести кошти в межах ліміту до 100 тис. грн на місяць.

"Ці обмеження значно звужують можливість українських інвесторів щодо перспектив використовувати інвестиційні інструменти за кордоном. Фактично інвестувати в іноземні акції в інших країнах можуть лише ті громадяни, які мають кошти на закордонних рахунках", - пояснює керуючий партнер юридичної компанії «Муренко, Курявий і Партнери» Олександр Курявий.

Своєю чергою, фінансовий радник Михайло Пацан зазначає, що переказ коштів за кордон можна організувати й через провайдерів електронних грошей. Наприклад, є можливість обирати такі проєкти, як ZEN, Payoneer та інші. Але обов’язково треба перевіряти актуальну інформацію про такі сервіси, бо компанії з різних причин можуть неочікувано відмовитися від обслуговування клієнтів в Україні.

"Тобто, якщо треба вивести гроші за кордон, хтось може відкрити рахунки в іноземних необанках, а хтось може оформити картку міжнародних платіжних сервісів. Але такі дії по виводу коштів з метою інвестування можуть вважатися незаконними з точки зору валютних обмежень", - пояснює експерт Михайло Пацан.

Тому Пацан наголошує: українські інвестори мають розуміти, що під час війни важливо купувати акції іноземних компаній легально. Оскільки існують обмеження на вивід грошей в інші країни з метою інвестування, краще не йти таким шляхом. Водночас з цим, немає обмежень чи заборон на розпорядження коштами, які вже знаходяться за кордоном.

"Тому, якщо кошти виведені в рамках постанов НБУ, то проблем з інвестиціями за кордоном не буде. Головне: задекларувати інвестиційний дохід і сплатити податки від нього в Україні", - розповів Михайло Пацан редакції Delo.ua.

Delo.ua вже розповідало про те, в яких випадках українські інвестори мають декларувати та сплачувати податки за дивіденди або інвестиційний прибуток. Також юристи надавали поради, як уникнути подвійного оподаткування у випадку отримання дивідендів за акції іноземних компаній. Тож якщо читач цікавиться темою податків, варто прочитати нашу статтю "Податкова чекає на тебе. Як українці мають платити податки при інвестуванні у акції іноземних компаній"

З якими брокерами краще працювати в Україні та за кордоном

Під час війни краще інвестувати власні заощадження в українські інструменти, оскільки такий підхід допоможе зростанню нашої економіки, зазначає Михайло Пацан. Паралельно з тим, зараз в країні будується інфраструктура для спрощення інвестицій в іноземні активи, зокрема, в акції. Тож після перемоги можна буде очікувати збільшення активності інвесторів в цьому напрямку.

Отже, як вигідніше купувати цінні папери іноземних компаній – в Україні чи за кордоном? Фінансові експерти кажуть, що це складне питання: в нашій країні активи пропонують низьку ліквідність, а інвестиції за кордоном супроводжують правові обмеження, тому будь-який ризик залишається в зоні особистої відповідальності українця.

Водночас з цим, експерти рекомендують інвесторам ретельно обирати брокерську компанію для купівлі акцій, щоб довірити їй власні накопичення. Це важливо, оскільки в період війни фінансовий стан українців значно погіршився. Складною ситуацією намагаються скористатися шахраї.

"За цей період з’явилось багато «фінансових" компаній, які допомагають «гарантовано» заробляти десятки, а то і сотні відсотків річних. Саме таких компаній і потрібно триматись осторонь», - попереджає Михайло Пацан.

Тому з метою інвестицій в українські активи варто обирати таких надійних брокеров, як, наприклад, Універ, ІСU, ВТС-брокер, продовжує Пацан. Справа в тому, що ці гравці мають не тільки ліцензії торгівця цінними паперами, а й напрацювати бездоганну репутацію за багато років.

"Серед іноземних брокерів, які обслуговують українців, варто довіряти Interactive Brokers (інтеректів брокерс). Всі інші компанії можуть знаходитися під санкціями - прямо або опосередковано", - звертає увагу Пацан.

Як правильно інвестувати в акції іноземних компаній за кордоном

Акції іноземних компаній можна придбати за двома сценаріями:

- в Україні, якщо такі папери допущені до торгів.

- за кордоном.

Також експерти наголошують, що інвестиції в акції Google чи Microsoft в інших країнах мають певні валютні обмеження. Тож логічно, що використовувати відповідні інвестиційні інструменти за кордоном варто виважено, відповідально та в рамках закону.

Але досі неясно, як саме виглядає схема придбання акцій іноземних компаній. Тож давайте розберемо таку інструкцію для інвестора покроково на прикладі інвестицій в папери саме за кордоном.

Отже, перший крок. Український інвестор відкриває рахунок в іноземному банку чи в платіжній системі з емітуванням картки.

Другий крок. Інвестор переводить гроші з України за кордон. Нагадаємо, під час війни можна провести такі транзакції до 100 тис. грн у місяць. Але ці фінансові операції з метою інвестування наразі вважаються забороненими.

Третій крок. Інвестор шукає перевірену брокерську компанію для купівлі акцій за кордоном, після чого заключає угоду з брокером.

Четвертий крок. Інвестор переказує гроші з закордонного рахунку на рахунок іноземного брокера та розпочинає торгівлю.

П’ятий крок. Якщо інвестор отримує інвестиційний прибуток чи дивіденди від акцій іноземних компаній, він має їх задекларувати та сплатити податки.

Покрокову інструкцію щодо правил інвестування у акції іноземних компаній можна прочитати в інфографіці Delo.ua.

На що звернути увагу при купівлі акцій іноземних компаній за кордоном

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в розмові з Delo.ua зазначив, що інвестори мають дуже уважно розбиратися із правилами придбання цінних паперів іноземних компаній, оскільки можна потрапити на шахраїв, залишитися без грошей у разі ризикованих торгів, отримати проблеми із законом у випадку порушення законодавства України та ін. Тому експерт розповідає про топ-7 правил розумного інвестування.

Перше. Перед тим як підписувати договір із іноземним брокером для покупки акцій, необхідно перевірити в нього наявність ліцензії, знайти всі документи на сайті регулятора, порівняти з наданими.

Друге. Під час вибору закордонного брокера для купівлі акцій треба відразу дізнатися про всі умови брокерського обслуговування, виконання угод, надання звітів і оподаткування.

Третє. Коли шукаєш іноземного брокера для купівлі акцій, рекомендується уважно прочитати відгуки реальних користувачів на спеціалізованих форумах. Якщо необхідно, є спеціалізовані консультанти, які за певну суму допоможуть спростити вибір.

Важлива деталь: ліцензовані компанії мають гарантії для фізичних осіб щодо розміщених коштів чи активів, але не щодо торгових операцій.

"З усіх торговельних операцій стягується комісія. Тому чим менша сума операцій, то більш болючою може бути комісія", - попереджає Шевчишин.

Четверте. Для укладення договору із іноземним брокером інвестор повинен надати весь пакет документів для його ідентифікації. При цьому треба враховувати нерезиндество. Тому брокер перед купівлею акцій може затребувати апостиль.

П’яте. Під час роботи з інвестором іноземний брокер може провести верифікацію походження коштів. Це залежить від суми інвестицій та внутрішніх правил брокерської компанії. Можливо в такому випадку також треба буде підготувати апостиль.

Шосте. Для зручності роботи з іноземним брокером інвестор може відкрити рахунок в іноземному банку або платіжній системі з емітуванням картки. Зараз, в період повномасштабної війни, заблоковано рух коштів з України за кордон, тому інших варіантів, як відкрити рахунки в іноземному банку чи платіжній системі, немає. Але у випадку інвестування треба ретельно дотримуватися умов валютних обмежень, щоб не потрапити у проблеми із законом.

Сьоме. Більшість брокерів, зокрема, за кордоном, надають клієнтам доступ до онлайн платформи, де можна торгувати акціями. Інвестор має розібратися у цьому функціоналі, але здебільшого там немає складних сервісів. Таким чином, можна купувати або продавати акції самостійно.

"Також можна торгувати акціями по-старому, через менеджера брокерської компанії. Для цього можна використовувати телефон або емейл з електронним підписом", - говорить Андрій Шевчишин.

Юридичні тонкощі інвестицій в акції іноземних компаній

Юристи радять інвесторам уважно дізнаватися усю необхідну інформацію перед тим, як купувати акції іноземних компаній за кордоном. Зокрема, варто звернути увагу на два аспекти – відкриття рахунку в іноземному банку та вибір перевіреного брокера.

При відкритті рахунку за кордоном потрібно чітко вказати джерела походження грошей

Як пояснюють юристи, відкриття рахунків в іноземних фінансових установах регулюється законодавством тієї країни, де відкривається рахунок. Тому варто уважно ознайомитися із усією правовою та фінансовою інформацію, щоб потім не виникало проблем при інвестиціях в акції Facebook чи Tesla.

"Обов’язково під час відкриття та обслуговування рахунку за кордоном фінансові установи переважно вимагатимуть документи та інформацію для виконання вимог FATF. Для ідентифікації і встановлення особи клієнта іноземний банк може потребувати стандартний пакет документів: закордонний паспорт, документ про реєстрацію місця проживання, дозвіл на легальне перебування в країні", - каже керуючий партнер юридичної компанії «Муренко, Курявий і Партнери» Нікіта Муренко.

Також банк обов’язково перевіряє джерела походження коштів, які надходять на рахунок. Ця процедура потрібна, щоб переконатися в законному характері грошей. Це важливий момент, бо без таких процедур може ускладнитися процес покупки акцій Apple чи Amazon.

"Тобто, коли людина відкриває рахунок за кордоном, вона повинна мати документ, що підтверджує законність походження грошей, які він буде використовувати для оплати банківських послуг або для поповнення рахунку. Це допоможе банку провести процедуру перевірки для оцінки ризиків, протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму. Більш того, такі підтвердження фінансова установа може вимагати протягом всієї фінансової діяльності по рахунку", - говорить Муренко.

Обираємо брокера: як аналізувати звіти та документи

Коли інвестор обирає брокера для купівлі акцій, важливо проаналізувати всю можливу інформацію, кажуть юристи. Зокрема, потрібно з’ясувати, чи є в наявності ліцензія. В принциці, всі надійні брокерські компанії відкрито публікують на сайті юридичну інформацію та дані про ліцензію.

"Всю цю інформацію можна перевірити на офіційному сайті регулятора через номер ліцензії брокера", - рекомендує Муренко.

Також необхідно дізнатися інформацію про капіталізацію компанії та прочитати останні фінансові звіти. Ця інформація має бути розміщена на сайті регулюючого органу, який видав ліцензію.

"Надійні брокерські компанії фондового ринку відкрито публікують фінансові звіти на власному сайті, тому є можливість порівняти дані з тими, що вказані на сайті регулятора", - пояснює Нікіта Муренко.

Крім того, важливо звернути увагу на страхування рахунків клієнтів. Кожен ліцензійний брокер зобов'язаний захищати активи користувачів на випадок власного банкрутства.

"Зазвичай страховку рахунків забезпечують банки-партнери, з якими брокер проводить фінансові операції", - доповнює Муренко.

А ще треба врахувати, що найоптимальніший брокер - це той, який встановлює мінімальний розмір депозиту для відкриття рахунку та помірну комісію за свої послуги.

"Всі ліцензійні брокери дотримуються політики AML, тож для відкриття рахунку та протягом діяльності можуть вимагати документи, що підтверджують походження коштів", - акцентує Муренко.

Яку інвестиційну стратегію краще обрати українцям під час війни

В умовах повномасштабної війни економісти рекомендують українцям виважено будувати власну інвестиційну стратегію для ефективного придбання акцій Microsoft чи Google. Тому для цього треба ретельно обирати інвестінструменти та диверсифікувати інвестиції.

"Зараз брокери з метою покупки акцій дають можливість інвестувати з невеликих сум і з дуже низькими комісіями. Підбір інвестиційних активів залежить від багатьох факторів: починаючи від країни, де проживає і витрачає кошти інвестор, закінчуючи його толерантністю до ризику", - каже Михайло Пацан.

Своєю чергою, Андрій Шевчишин рекомендує зосередити інвестиції в Україні, оскільки є гарні варіанти для вкладання грошей: "Я категорично проти інвестицій у закордонні компанії у чинних умовах. Український ринок не може запропонувати якісних емітентів акцій, однак є висока доходність по ОВДП та військових облігаціях. Ці інвестиції не обкладаються податком, але допомагають державі та військовим", - говорить експерт.

Загалом експерти кажуть, що інвестиції – це справжня наука, тому треба вивчати цей напрямок серйозно: слідкувати за новинами, читати аналітику та ін. Якщо важко вивчати інформацію про особливості покупки акцій іноземних компаній та немає на це часу, можна скористатися рекомендаціями консультантів щодо вибору інвестиційної стратегії.

"Або, як варіант, можна інвестувати в індексні ETF, які наслідують динаміку індексів", - звертає увагу Шевчишин.