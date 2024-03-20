Как курс биткоина может меняться в марте – оценки экспертов

В марте существует большое вероятность коррекции BTC считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Такой разворот курса может быть связан с решением ФРС по процентной ставке и ее перспективам. Больше о будущем биткоина читайте в статье Delo.ua "В ожидании халвинга. Что ждет курс биткоина этой весной".

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"Может сложиться ситуация, когда инвесторы опасаясь более длинного периода высоких ставок могут снизить приток в фонды, или начать выводить из них деньги, фиксируя прибыль. Это скажется на динамике цены. Такая коррекция может быть болезненной (до 20% в минусе), но не продолжительной ", – говорит Андрей Шевчишин.

Если такая коррекция произойдет, возникнет возможность приобрести криптоактивы на более привлекательных уровнях, чтобы получить доход при дальнейшем росте курса, говорит Шевчишин.

"Текущий базовый сценарий для движения биткоина остается в зоне $67-69 тыс., с фиксацией прибыли на этом уровне", - говорит эксперт.

Между тем, аналитик ЦБТ Максим Орыщак считает: если коррекция стоимости цифрового "золота" произойдет, например, из-за провала на американском фондовом рынке, тогда в марте курс может упасть где-то на 30% - до $43-44 тыс.

В то же время данные последних недель говорят о рекордной торговой активности как на криптобиржах, так и спотовых ETF. Это означает, что в марте курс BTC может дойти до уровня $70 тыс. и выше.

"Но обычно рекорды торговой активности совпадают с пиками и минимумами рынка. Это нужно обязательно учитывать", – предупреждает Орыщак.

Какой курс биткоина видят в будущем иностранные эксперты

В целом аналитики прогнозируют уверенный рост биткоина в период апрельского халвинга, но есть и предупреждение о возможных существенных коррекциях курса.

Так, аналитики компании Finder считают, что к концу 2024 года цена цифрового "золота" вырастет до $77,4 тыс., в 2025 – до $122,6, в 2030 – до $366,9. Такие выводы эксперты сделали на базе последнего январского опроса 40 участников крипторынка.

В частности, технический директор Komodo Кадан Стадельманн в разговоре с представителями Finder объясняет возможности роста биткоина до $80 тыс. в 2024 году следующими факторами:

1. Крупные компании и институциональные инвесторы проявляют растущий интерес к биткоинам, что, вероятно, будет стимулировать спрос.

2. Утверждение спотовых ETF оказывает ценовое влияние на биткоины более существенным, чем это было в предыдущие рыночные циклы.

3. Халвинг в 2024 году усугубит дефицит BTC, который должен усилить тенденцию к увеличению его стоимости.

В свою очередь, аналитики Bitfinex в своем отчете пришли к выводу, что из-за запуска ETF впервые в истории BTC появился пассивный спрос, который приведет к новым историческим максимумам к концу 2024 года.

"Наш анализ прогнозирует консервативную ценовую цель в $100-120 тыс., которая будет достигнута к 4 кварталу 2024 года, а пик цикла будет достигнут где-то в 2025 году с точки зрения общей капитализации криптовалютного рынка", - цитирует экспертов издание Cointelegraph.

Тем временем CEO Galaxy Digital Майк Новограц в интервью Bloomberg отметил, что после обновления исторического максимума (состоявшегося 5 марта – прим. ред) можно ожидать коррекцию до $50 тыс. с последующим ростом курса биткоина.

Больше о будущем биткоина читайте в статье Delo.ua "В ожидании халвинга. Что ждет курс биткоина этой весной".