Як курс біткоїну може мінятися у березні - оцінки експертів

В березні існує велика ймовірність корекції BTC, вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Такий розворот курсу може бути пов’язаний з рішенням ФРС щодо відсоткової ставки та її перспектив. Більше про майбутнє біткоїну читайте у статті Delo.ua "В очікуванні халвінгу. Що чекає на курс біткоїну цієї весни".

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"Може скластися ситуація, коли інвестори побоюючись довшого періоду високих ставок можуть знизити приплив у фонди, або почати виводити з них гроші, фіксуючи прибуток. Це позначиться на динаміці ціни. Така корекція може бути болісною (до 20% в мінусі), але не тривалою", - говорить Андрій Шевчишин.

Якщо така корекція відбудеться, виникне можливість придбати криптоактиви на більш привабливих рівнях, щоб потім отримати доход при подальшому зростанні курсу, каже Шевчишин.

"Поточний базовий сценарій для руху біткоїну залишається в зоні $67-69 тис., з фіксацією прибутку на цьому рівні", - говорить експерт.

Тим часом аналітик ЦБТ Максим Орищак вважає: якщо корекція вартості цифрового "золота" відбудеться, наприклад, через провал на американському фондовому ринку, тоді в березні курс може впасти десь на 30% - до $43-44 тис.

Водночас з цим, дані останніх тижнів говорять про рекордну торговельну активність як на криптобіржах, так і спотових ETF. Це означає, що у березні курс BTC може дійти навіть до рівня $70 тис. та вище.

"Але зазвичай рекорди торгової активності збігаються з піками і мінімумами ринку. Це потрібно обов'язково враховувати", - попереджає Орищак.

Який курс біткоїну бачать в майбутньому іноземні експерти

Загалом аналітики прогнозують впевнене зростання біткоїну в період квітневого халвінгу, але є й попередження про можливі суттєві корекції курсу.

Так, аналітики компанії Finder вважають, що до кінця 2024 року ціна цифрового "золота" зросте до $77,4 тис., у 2025 - до $122,6, у 2030 - до $366,9. Такі висновки експерти зробили на базі останнього січневого опитування 40-ка учасників крипторинку.

Зокрема, технічний директор Komodo Кадан Стадельманн у розмові з представниками Finder пояснює можливості зростання біткоїну до $80 тис. у 2024 році такими факторами:

1. Великі компанії та інституційні інвестори виявляють зростаючий інтерес до біткоїнів, що ймовірно, стимулюватиме попит.

2. Затвердження спотових ETF робить ціновий вплив на біткоїни більш суттєвим, ніж це було в попередні ринкові цикли.

3. Халвінг у 2024 році посилить дефіцит BTC, який має посилити тенденцію до збільшення його вартості.

Своєю чергою, аналітики Bitfinex у своєму звіті дійшли висновку, що через запуск ETF вперше в історії BTC з’явився пасивний попит, який призведе до нових історичних максимумів до кінця 2024 року.

"Наш аналіз прогнозує консервативну цінову ціль у $100-120 тис., яка буде досягнута до 4 кварталу 2024 року, а пік циклу буде досягнутий десь у 2025 році з точки зору загальної капіталізації криптовалютного ринку", - цитує експертів видання Cointelegraph.

Тим часом CEO Galaxy Digital Майк Новограц в інтерв’ю Bloomberg зазначив, що після оновленя історичного максимума (який відбувся 5 березня - прім. ред) можна очікувати корекцію до $50 тис. з подальшим зростанням курсу біткоїну.

Більше про майбутнє біткоїну читайте у статті Delo.ua "В очікуванні халвінгу. Що чекає на курс біткоїну цієї весни".