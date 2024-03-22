Облігації, депозити чи нерухомість – куди краще інвестувати гроші у 2024 році

Через обмеження, накладені Національним банком на транскордонні перекази, українцям не доступні всі інвестиційні інструменти. Фактично, основний вибір звузився до депозитів та ОВДП. Втім, досі часто розглядаються інвестиції в нерухомість, цінні метали чи просто купівлю валюти.

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Облігації

Середня дохідність: 16,8% річних

На початку 2024 року дохідність річних ОВДП у гривні становила 16,8% , у 2023 – 18%. Але з доходу від облігацій не потрібно сплачувати податки, тому вони залишаються одним з найпопулярніших та найвигідніших інвестиційних інструментів.

Ставки за доларовими ОВДП також кращі, ніж на депозитах – 4,76% проти 1,45% за доларовими депозитами в банках.

Перевага ОВДП у тому, що дохід з них не оподатковується. Тобто, можна просто отримати весь зазначений у договорі відсоток доходу, без вирахування податків. До того ж при купівлі облігацій, наприклад в "Дії" не треба буде платити жодної комісії.

З початку повномасштабного вторгнення і до кінця 2023 року фізичні особи в Україні придбали 574 тисячі облігацій загальною сумою на понад 74 млрд грн. Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 січня 2024 року становив 85,4 млрд грн. А станом на 1 січня 2023 року – 34,5 млрд грн , тобто бачимо зростання майже у 2,5 раза.

Номінал однієї військової облігації становить тисячу гривень, тисячу доларів або тисячу євро й може трохи змінюватися, залежно від попиту та терміну погашення. Втім, банки та інвестиційні компанії, які продають облігації, мають різні умови та встановлюють свій мінімальний поріг входу:

від 1000 грн – Укргазбанк, Укрексімбанк, Банк Південний, ПУМБ, monobank, Credit Agricole, Банк Кредит Дніпро, брокери ICU, Універ Капітал, Дрегон Капітал, БТС Брокер, Кінто;

від 10 тис. грн – Ощадбанк, Райффайзен Банк, Кредобанк, ОТП Банк;

від 50 тис. грн – Sense Bank;

від 100 тис. грн – ПриватБанк;

від 300 тис. грн – Таксомбанк

Сергій Фурса, інвестиційний банкір, заступник директора Dragon Capital, каже, що як і минулого року, найкращою ідеєю залишаються ОВДП, а саме військові облігації. Державні облігації, які дають дохідність вищу, ніж потенційна інфляція та очікувана девальвація. Минулого року це була дуже вигідна інвестиція, цього року так само. Альтернативою на думку експерта може бути купівля землі сільськогосподарського призначення.

Іван Світек, голова правління Unex Bank, пояснює, що державні облігації, очевидно, виграють завдяки більшій дохідності, оскільки прибуток з них не оподатковується. Проте такі інвестиції не захищені Фондом гарантування. Звичайно, дефолт по гривневим державним облігаціям практично виключений. Не надто ймовірний і дефолт по внутрішнім валютним зобов'язанням – у цьому контексті власникам ОВДП в Україні не варто сильно хвилюватися через новину про зниження агентством S&P кредитного рейтингу за українськими єврооблігаціями. І все ж абсолютного захисту, який сьогодні забезпечує для депозитів Фонд гарантування вкладів, ОВДП дати не можуть. Цей нюанс слід враховувати при ухваленні рішення.

В короткостроковій перспективі (3-6 місяців) інвестування в гривневі інструменти є пріоритетним. Суттєвої девальвації гривні в найближчі місяці чекати навряд чи треба, а дохідність на рівні 15-17% річних покриває не лише девальваційні ризики, але й інфляцію Іван Світек Голова правління Unex Bank

Депозити

Середня дохідність: 14% річних

У лютому 2024 року споживча інфляція в Україні в річному вимірі сповільнилася до 4,3%. Загалом, за 2023 рік темп інфляції вдалося зменшити з 26% до 5,1%. Середні ставки за гривневими вкладами строком 6 та 12 місяців на березень 2024 року коливаються від 14 до 14,6% . Нагадаємо, що на дохід з депозитів сплачується 18% податку і 1,5% військового збору, що зменшує дохідність приблизно до 11-12%.

Станом на березень, середня річна дохідність депозитів у доларах складає 1,53%, а у євро – 0,9%.

НБУ прогнозує інфляцію на 2024 рік на рівні 8,6%. Тому, з урахуванням податків та інфляції дохідність від гривневих депозитів буде мінімальною. Зараз українці використовують депозити не так для інвестицій, як для безпечного збереження коштів.

Депозити фізосіб в українських банках у січні 2024 року складали 1 187,8 млрд грн, у тому числі 421,2 млрд грн припадає на депозити в іноземній валюті. У порівнянні з січнем 2023 року портфель депозитів домогосподарств збільшився на 13,5%.

Григорій Овчаренко, директор з управління локальними активами групи ICU, нагадує, що важливо диверсифікувати свої активи географічно, секторально та по валютах. Тоді немає ризику одночасної втрати всіх ваших заощаджень.

Якщо вам головне ліквідність, то підійдуть депозити в українських банках. Але за ліквідність доведеться заплатити або невисокою прибутковістю або ризиком девальвації гривні Гліб Кабальнов CEO HUG’S

Іван Світек зазначив, що для інвестицій на строк понад рік, враховуючи значну невизначеність, можна рекомендувати вкладення в валютні депозити. Ставки по таким вкладам невисокі, але вони принаймні забезпечують захист від інфляції. При цьому на такі депозити також поширюються необмежені за сумою гарантії Фонду.

Акції

Середня дохідність: 17,6% річних

Нагадаємо, що з початку вторгнення Національний банк ввів обмеження щодо виведення капіталу за кордон. Це стало причиною, чому українці поки не можуть інвестувати в акції компаній через банківські додатки або інвестбанки. Втім, це можна зробити, якщо є відкритий рахунок в іноземному банку.

Гліб Кабальнов говорить, що зараз бізнес технологічних компаній, таких як Apple, Microsoft, NVidia зростає зі швидкістю 10-15% на рік, це зростання переважно припадає на курсову вартість акцій.

У 2023 році ті, хто інвестував в акції Nvidia та акції компанії Duolingo отримали хороший дохід, адже їхні акції подорожчали у 3-3,5 раза.

"Компанії традиційного бізнесу платять більше дивідендів – від 4 до 6%, у поодиноких випадках до 8% на рік. Можна придбати компанії, що займаються будівництвом, здаванням нерухомості в оренду та отримувати 4-5% дивідендами. Можна купити нафтовидобувні, фармацевтичні – на ринку торгується весь світовий бізнес", – каже Кабальнов.

Нерухомість

Середня дохідність: 5% річних

Попри те, що інвестиції в нерухомість завжди мали широкий попит в Україні, зараз – це доволі ризиковий інструмент, через загрози обстрілів українських міст.

Сергій Фурса говорить, що інвестиції в нерухомість попри очевидну небезпеку є цікавою історією, яку можна розглядати з прицілом на довгострокову перспективу.

"Після війни з євроінтеграцією очікується підвищення цін. Але зараз я б не інвестував в нерухомість", – коментує експерт.

Гліб Кабальнов, CEO HUG’S, пояснює, що нерухомість завжди виглядала привабливою для українців. Однак ринок нерухомості за час війни звузився до Києва та передмістя, у низці регіонів інвестори зіткнулися з ризиком втрати своїх активів.

"І навіть у Києві протягом 10-15 років ціни на нерухомість не показують стійкого зростання, орендна ж прибутковість не перевищує 5-6% річних у валюті ", – говорить Кабальнов.

Поріг входу до інвестицій у нерухомість доволі високий. Наприклад, за даними порталу ЛУН середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Києві зараз складає 68 тис. доларів (2,6 млн грн). Не сильно відстає за цінами й Львів, де аналогічна квартира коштує близько 60 тис. доларів (2,3 млн грн).

Якщо врахувати, що середня місячна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві коштує 13 тис. грн, то потрібно буде 17 років лише для того, аби відбити вартість квартири. У Львові середня місячна оренда однокімнатної квартири вища і коштує 16 тис. грн. Тут знадобиться майже 12 років для того, щоб повернути гроші, витрачені на квартиру.

Цінні метали

Вперше за три роки золото мало неабиякий річний приріст та піднялося у ціні на 13% . Тому ті, хто інвестував у дорогоцінний метал у 2023 році отримав значний прибуток.

У березні ціна на золото досягла свого історичного максимуму – 2209,65 долара за унцію. Минулого року унція дорогоцінного металу коштувала 1969,80 доларів. Втім, експерти не радять обирати золото для інвестицій, через великі комісії та багато нестабільних факторів, які впливають на його вартість.

Комісія на купівлю золота залежать від банку. Наприклад РВС Банк пропонує 0,2% за купівлю чи продаж цінних металів та 1% комісії за купівлю й продаж безготівкових банківських металів. ОТП Банк бере комісію за операції з безготівковими металами у розмірі 0,5% від суми операції. Також банки пропонують комісії за обслуговування рахунків у банківських металах, зберігання й т.д.

В Україні небагато банків продають та купують золото. До початку повномасштабного вторгнення їх було близько 10 (Приватбанк, Комібанк, Індустріалбанк, РВС Банк, ОТП Банк і т.д.). Серед банків досить поширена практика, коли вони лише реалізують злитки й не купують їх. Також не всі банки викуповують злитки, продані іншими банками. Зараз багато банків пропонують лише великі злитки, а от злитків по 1-5 грамам просто нема в наявності.

Негативним фактором виступає й те, що в банках є суттєва різниця між ціною купівлі й продажу металу. Наприклад, у Приватбанк готовий викупити грама золота за 2 720 грн, а продає у той же час за 3 735 грн. Схожі ситуації й в інших банках, Комінбанк пропонує викупити золото за 2 860 грн, а ціну продажу встановлює на рівні 3 320 грн, Індустріалбанк – 2 860 грн купівля та 3 840 грн продаж.

Також не варто забувати, що чим менший злиток, тим більша в нього вартість за грам. Найдорожчий метал – в однограмовому злитку, найдешевший – у кілограмовому. Наприклад, Приватбанк продає 1 грам золота за 3 745 грн. 1 грам золота коштує:

3 250 грн у злитку вагою 5 грамів;

3 160 грн у злитку вагою 10 грамів;

3 110 грн у злитку вагою 20 грамів;



3 015 грн у злитку вагою 50 грамів;



3 000 грн у злитку вагою 100 грамів.

Щодо цінних металів - це спекулятивний інструмент. Там досить великі комісії, сукупні витрати. Тому це не та інвестиція, яку можна було б рекомендувати Сергій Фурса Інвестиційний банкір, заступник директора Dragon Capital

Криптовалюта

За березень 2024 року курс біткоїну виріс на 46% і досяг 73,3 тис. доларів . Але не варто забувати, що ціни на криптовалюти надзвичайно волатильні - схильні до сильних коливань. Саме тому експерти не радять розглядати криптовалюти як надійний інвестиційний інструмент.

Іван Світек, пояснює, що це виключно спекулятивний актив, який може принести як прибуток, так і збиток. Причому зараз, коли криптовалюти оновлюють історичні рекорди вартості, шансів отримати збиток набагато більше, ніж прибуток.

Втім, зараз очікується халвінг біткоїну, ця подія відбувається в приблизно раз на чотири роки та може вплинути на здорожчання біткоїну. Очікується, що халвінг пройде у квітні, але точну дату назвати складно: за різними оцінками, подія може бути зафіксована в 20-х числах квітня.

Експерти розповідали, що протягом п'яти місяців після халвінгу курс BTC в середньому може зрости ще на 70% і більше. Якщо статистичні закономірності спрацюють, то до кінця серпня Bitcoin торгуватиметься не нижче за $73 тис. за «монету». Про це говорив Максим Орищак, аналітик ЦБТ. Тому ця весна може стати хорошим стартом для інвестицій у біткоїн.

Купівля валюти

Тенденції останніх декількох місяців показують, що найбільшою популярністю серед українців зараз користується купівля готівкової валюти.

Українці в лютому 2024 року продали іноземної валюти на 1,394 млрд дол. (в еквіваленті) і купили валюти на 2,219 млрд дол. Чиста купівля валюти становила 824 млн дол. Для порівняння, у лютому 2023 року чиста купівля валюти українцями становила значно менше – 532 млн доларів, активно зростати цей показник почав з грудня минулого року.

"З точки зору інвестицій, це не найбільш раціональний підхід, оскільки навіть долари піддаються інфляції. Проте слід визнати, що для українців така поведінка є класичною, і навряд чи її варто критикувати – для багатьох людей це найбільш зрозумілий, звичний і надійний інструмент заощадження", – каже Іван Світек.

У підсумку

Для порівняння інвестиційних інструментів візьмемо умовно 100 тисяч гривень і подивимось, який прибуток можна отримати зараз, за умови, що ці кошти інвестували 12 місяців тому.

Гривневі депозити ОВДП Біткоїн Золото Готівковий долар Дохідність у відсотках* 14% 16,8% Інвестиції на цю суму неможливі 12,1% 6,8% Дохід за 12 місяців, грн 14 000 16 800 12 100 6 800

*Дохідність вказана без урахування податків, комісій та інфляції. У контексті золота й готівкового долара порахували різницю у курсі купівлі станом на березень 2024 та 2023 рр.