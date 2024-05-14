Фінансова подушка безпеки: як накопичити та зберегти заощадження в умовах війни

Фінансова подушка безпеки актуальна зараз як ніколи. Грошовий запас, який може допомогти пережити скрутні часи потрібен завжди, але під час повномасштабної війни його необхідність зростає. Втім, дуже часто важко відкладати гроші через низькі доходи чи невизначеність з роботою. Розпитали експертів про те, як же краще накопичувати гроші та сформувати фінансову подушку в умовах повномасштабної війни.

За даними НБУ за перші три місяці 2024 року сума готівкової валюти поза банками досягла 4,1 млрд дол ., за аналогічний період у 2023 році вона була 3,2 млрд дол. Тож бачимо зростання обсягів готівки.

Обсяг готівкової валюти поза банками у березні 2024 року становив $1,07 млрд. Для порівняння у березні 2023 року цей показник був $1,19 млрд, а, наприклад, у вересні 2023 – $771 млн.

Втім, експерти говорять, що ця статистика НБУ не відображає реальні дані. Так, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран зазначив, що ця статистика не зовсім коректно враховує відтік готівкової валюти з України. На думку експерта, зараз на руках у населення та бізнесу не більше 60 млрд доларів.

Що таке фінансова подушка?

Лариса Мошківська, практикуючий інвестор, фінансовий планер iPlan.ua, говорить, що жодні інвестиції чи накопичення на інші цілі не починаються без сформованого резервного фонду. А в умовах повномасштабної війни його актуальність зростає в рази, тому перші накопичення мають бути спрямовані на формування резерву.

Розмір фінансової подушки безпеки має дорівнювати 6-12 місяцям витрат. Умовно, ви заробляєте 40 000 грн на місяць, а витрачаєте 30 000 грн. Отже, мінімальний резервний фонд має бути: 30 000 х 6 = 180 000 грн. Звісно, тримати всю суму в гривні не варто, з огляду на темпи девальвації Лариса Мошківська Практикуючий інвестор, фінансовий планер iPlan.ua

Як накопичити фінансову подушку

Експерти говорять про те, що відкладати кошти – це навичка, яку варто сформувати й зробити цей процес звичним й рутинним. Тому, коли ми говоримо про формування звички, то розмір накопичень грає другорядну роль. Головне – навчитися зберігати певну частину грошей, а не витрачати до нуля.

Лариса Мошківська каже, що найкраща стратегія для початківців – відкладати 10% від зарплати. Важливо це робити одразу, щойно ви отримали дохід, а не вкінці місяця, коли майже вся зарплата витрачена. Для нашого мозку і звичного стилю життя ці 10% будуть майже не помітними.

"Ще один лайфхак, який може автоматизувати ваші накопичення, - увімкнути регулярне округлення залишку коштів на банківській картці, наприклад, до 10 або до 100 грн", – говорить Мошківська.

Експертка додає, якщо ж вас не мотивують маленькі суми, які просто лежать на картці, і залишається спокуса швидко їх витратити, то можна відкрити короткий депозит з можливістю поповнення. Він допоможе "захистити" заощадження від самого себе, а зароблені відсотки будуть мотивувати відкладати більше. Хоча депозити не примножать суттєво капітал, але як перший крок у формуванні звички накопичувати – це цілком дієвий спосіб.

Накопичення коштів має бути цілеспрямованим. Якщо немає кінцевої мети, то існує велика ймовірність витратити кошти. Найкращим рішенням буде скласти свій фінансовий план.

"Спершу напишіть цілі, для чого вам збирати гроші. Це може бути, в першу чергу, фінансова подушка, а вже потім накопичення на пенсію, на покупку житла, автомобіля, на навчання дітей чи на відпустку і т.д. Визначте, скільки коштують ваші цілі і через який проміжок часу ви хочете зібрати цю суму. Тоді стане зрозуміло, скільки треба відкладати. Важливо, щоб ваші цілі були реалістичними, вписувались у ваш бюджет. Тому порахуйте, скільки заробляєте і витрачаєте щомісяця", – радить Мошківська.

Іван Мичло, начальник Львівського відділення "RwS bank", нагадує, що на накопичення впливає загальний стан економіки: інфляція, процентні ставки за депозитами та облігаціями, курс валют. Експерт також розповідає, у якій валюті краще зберігати кошти.

"Найпопулярніший спосіб заощаджень в Україні – це купівля валюти, переважно долар, рідше євро. Оптимально мати 50% коштів у валюті та 50% – у гривні. Перевага валюти – висока ліквідність – її можна легко та швидко обміняти на гривню. Раджу, тримати вдома достатньо суму коштів яка потрібна для забезпечення комфортного життя протягом 2-3 місяців, решту краще намагатися інвестувати", – говорить Мичло.

Ще один варіант – купівля банківського золота. Ціна золота 12 квітня 2024 року встановила черговий рекорд. Вперше золото подолало позначку в 2400 доларів за унцію.

Експерт радить, щоб накопичити якомога більше коштів варто дотримуватися наступних рекомендацій:

Систематично відкладати певний відсоток від отриманого доходу. Це може бути 10-15% від зарплати та додаткових коштів. Варто автоматизувати процес за допомогою постійного переказу грошей на окремий рахунок одразу після отримання доходу.

Скоротити необов’язкові витрати. Краще відмовитися від зайвих покупок та розваг.

Шукайте додатковий підробіток у вільний час, який дозволить швидше накопичити кошти.

Після того, як ви сформуєте достатній запас заощаджень, розгляньте можливість інвестування решти "вільних" коштів для збільшення їх приросту.

Куди інвестувати гроші для накопичень

Окрім того, зібрати потрібну суму швидше допоможуть інвестиції. Чим коротша ціль, тим надійніші мають бути інвестиції (депозити, державні облігації, накопичувальні рахунки). Для довших цілей можна розглядати більш ризикові і дохідні інструменти (цінні папери світового фондового ринку, нерухомість, землю тощо).

Григорій Овчаренко, директор з управління локальними активами групи ICU, говорить, що сам інвестиційний портфель залежить від багатьох факторів: досвіду, сприйняття ризику, тобто розміру можливих втрат, терміну інвестування, ліквідності, наявних інструментів та інших. Немає єдиного підходу, який би задовільнив усіх. Серед універсальних порад може бути формування трьох складових - таких як поточні, цільові та довгострокові заощадження.

"Перший елемент має складатися із надійних та ліквідних інструментів валюти, депозитів або ОВДП, які мають забезпечити поточні або непередбачувані витрати. Другий - із середньострокових інструментів, наприклад, з фіксованою дохідністю - акції та облігації. Довгострокові заощадження бажано тримати в інструментах капіталу - акціях та інвестиційних фондах, які повторюють динаміку відомих індексів, таких як S&P або NASDAQ", – каже Овчаренко.

Він додає, що важливо диверсифікувати свої активи географічно, секторально та по валютах. Тоді немає ризику одночасної втрати всіх ваших заощаджень. Якщо розмова про наявні локальні інструменти, що краще обирати валюту, короткострокові депозити та ОВДП.

Нагадаємо, що перевага ОВДП у тому, що дохід з них не оподатковується. Тобто, можна просто отримати весь зазначений у договорі відсоток доходу, без вирахування податків. До того ж при купівлі облігацій, наприклад в "Дії" не треба буде платити жодної комісії.