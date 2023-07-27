Крупнейший банк США спрогнозировал рекордную цену на золото: когда и как подорожает металл

JPMorgan, принадлежащий к "Большой Четверке" крупнейших банков США, прогнозирует, что к концу 2023 года цена на золото превысит $2000 за унцию и достигнет новых рекордов в 2024 году, когда процентные ставки начнут падать.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

За последние 12 месяцев золото прибавило в цене примерно 15%. В начале мая стоимость ценного металла приблизилась к своему рекорду в $2075,47 за унцию, установленному в 2020 году. 27 июля фьючерсы на золото продолжают прибавлять в цене.

Фьючерсы на золото растут. Данные: Investing

JPMorgan ожидает среднюю целевую цену в $2175 за унцию в последнем квартале 2024 года, в то же время риски смещены в сторону повышения из-за прогноза относительно умеренной рецессии в США.

Исполнительный директор глобальных исследований сырьевых товаров Грег Ширер считает, что падение реальной доходности в США станет "существенным толчком" для драгоценного металла, когда Федеральная резервная система приступит к снижению ставок.

Он отмечает, что золото и серебро "достаточно агностические" относительно того, как США пройдут кризисный период, но выраженная рецессия приведет к более резкому снижению процентных ставок. Это отличает золото от акций и циклических товаров, таких как алюминий и медь, где доходность может существенно отличаться в зависимости от экономического сценария.

Напомним, что в апреле, напротив, цены на золото упали после того, как страны Организации экспортеров нефти (ОПЕК+) объявили о сокращении добычи нефти, что вызвало беспокойство по поводу инфляции.

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