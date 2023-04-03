Цены на золото падают из-за решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Цены на золото упали 3 апреля после того, как страны организации экспортеров нефти (ОПЕК+) объявили о сокращении добычи нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу инфляции и увеличило ожидания касательно повышения процентной ставки Федеральным резервом США в мае. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что спотовая цена на золото упала на 0,6% - до 1956,89 долларов США за унцию - по состоянию на 07:09 по Гринвичу (10:09 по Киеву), что является самым низким показателем почти за неделю. Американские фьючерсы на золото упали на 0,7% – до 1971,30 долларов.

Как пояснил старший рыночный аналитик City Index Мэтт Симпсон, золото подешевело, "поскольку инвесторы взвешивают привлекательность золота как безопасного актива и потенциала увеличения процентных ставок. Очевидно, опасения по поводу инфляции и более высоких процентных ставок победили в споре".

При этом он отметил, что цены на золото могут снизиться до 1900 долларов.

Тем временем серебро подешевело на 1,6% – до 23,69 долларов за унцию, платина потеряла 0,5% и стоила 986,83 долларов, а цена на палладий снизилась на 0,4% – до 1455,16 долларов.

Напомним, 2 апреля стало известно, что страны ОПЕК+ добровольно сократят добычу нефти на 1,15 млн баррелей в день с мая и до конца текущего года. Решение объяснили поддержкой стабильности нефтяного рынка.

После этого объявления нефть подорожала более чем на 5%. Brent выросла в цене на 5,5% – до 84,26 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подскочила на 5,6% – до 79,90 долларов за баррель.