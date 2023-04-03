Ціни на золото падають через рішення ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти

Ціни на золото впали 3 квітня після того, як країни організації експортерів нафти (ОПЕК+) оголосили про скорочення видобутку нафти, що викликало занепокоєння з приводу інфляції та збільшило очікування щодо підвищення процентної ставки Федеральним резервом США в травні. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що спотова ціна на золото впала на 0,6% – до 1956,89 доларів США за унцію – станом на 07:09 за Гринвічем (10:09 за київським часом), що є найнижчим показником майже за тиждень. Американські ф'ючерси на золото впали на 0,7% – до 1971,30 доларів.

Як пояснив старший ринковий аналітик City Index Метт Сімпсон, золото подешевшало, "оскільки інвестори зважують привабливість золота як безпечного активу і потенціал збільшення відсоткових ставок. Очевидно, побоювання щодо інфляції та вищих відсоткових ставок перемогли в суперечці".

При цьому він зауважив, що ціни на золото можуть знизитися до 1900 доларів.

Тим часом срібло подешевшало на 1,6% – до 23,69 доларів за унцію, платина втратила 0,5% й коштувала 986,83 доларів, а ціна на паладій зменшилася на 0,4% – до 1455,16 доларів.

Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що країни ОПЕК+ добровільно скоротять видобуток нафти на 1,15 млн барелів на день з травня і до кінця поточного року. Рішення пояснили підтримкою стабільності нафтового ринку.

Після цього оголошення нафта подорожчала на понад 5%. Brent зросла в ціні на 5,5% – до 84,26 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate підскочила на 5,6% – до 79,90 доларів за барель.