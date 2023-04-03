Ціни на нафту ростуть, а реалізація пального невелика попри старт посівної

Ціни на нафту зростають, відігруючи свої позиції після падіння викликаного крахом банків в США. Падіння цін на паливо зупинилось. Разом з цим паливний ринок активно обговорює підвищення податків на пальне, котре заплановане владою на 1 липня.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що дві головні новини які зараз обговорюють гравці паливного ринку - це в якій редакції вийде законопроект про обов'язкові запаси пального та якими будуть податкові ставки після того, як 1 липня податки на паливо підвищать. За словами експерта в останньому питанні є певне протистояння між продавцями бензину та автогазу, оскільки бензинові трейдери побоюються, що після підвищення податків автогаз може забрати в них певний шматок ринку.

"Загалом ціни на нафту знову відігрують свої позиції після падіння і нафта знову торгується в коридорі вище 80 доларів за барель. На минулому тижні(27 березня - 2 квітня) ціни на пальне дещо знизились в роздріб за рахунок зниження ціни в невеликих регіональних мережах АЗС. Ціни в опті зупинили падіння", - каже Сіренко.

Він зазначає, що попри старт посівної попит на паливо залишається невеликим, зараз на відміну від березня минулого року, ринок працює на споживача. Потенціалу для зростання цін зараз немає, пального на ринку досить багато, а маржа на АЗС є досить високою.

"Я думаю, що в перших числах квітня мережі АЗС активізують маркетингові кампанії, будуть обіцяти клієнтам знижки та бонусні бали, щоб дещо оживити ринок. Реалізація на АЗС зараз досить невисока, а маржа хороша тому всі намагаються продавати паливо", - каже Сіренко.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що попри всі очікування посівна не сколихнула ринок пального. Дехто з аграріїв став менше сіяти, дехто закупив паливо раніше тож великого пожвавлення ринку за рахунок посівної нема.

"Зараз є певні надії на пожвавлення будівельних та ремонтних робіт. Очікуємо закупівлі з боку перевізників бітуму та щебня. Хоча я думаю, що такий низький попит, це наші нові реалії. В умовах нам доведеться жити і до них треба адаптуватися", - каже Льоушкін.

За словами бізнесмена ціна на пальне в опті може піти вище через зростання цін на нафту, але її буде стримувати контрабандне російське пальне.