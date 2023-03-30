Зростання надходжень до бюджету та відновлення старих схем. Ринок відреагував на новину про повернення довоєнних податків на пальне

Експерти та учасники ринку вважають, що при поверненні довоєнних ставок ПДВ і акцизів надходження до бюджету зростуть. Однак на паливо ціни на пальне теж можуть вирости. Крім цього повернуться старі схеми на паливному ринку.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначив, що вважає рішення щодо повернення довоєнних акцизів на паливо, а також відновлення ставки податку на додану вартість з 7% до 20% правильним.

"Вважаю це рішення правильним. По-перше, крайні потрібні гроші. По-друге, ціни на нафту впали. Березень 2022 – 140 доларів за барель, зараз – 75 доларів за барель. По-третє, зниження ПДВ призвело до зловживань деяких імпортерів, які через низький податок почали виводити прибуток з крайні шляхом фіктивного завищення цін на імпортований нафтопродукт. Коли ПДВ 20%, вигідніше лишати прибуток в країні. Відповідно, держава має шанс отримати ще й податок на прибуток", - каже Куюн.

Також Куюн зазначив, що нафтопродукти це друга за обсягом стаття валютних витрат держави після зброї. Якщо ціни на паливо виростуть, то обсяги споживання пального скоротяться. Відповідно скоротиться відтік валюти з України.

Куюн вважає, що після повернення податків на пальне до того рівня на якому вони були до повномасштабного російського вторгнення підвищать ціни на пальне наступним чином:

- Бензин – на 11,2 грн/л (з 47,17 до 58,35 грн/л);

- Дизпальне – на 7,7 грн/л (з 47,43 до 55,10 грн/л);

- LPG – на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).

"Звідси знову видно, що повернення до старих акцизів як до якоїсь догми виглядає дивним. Бензин летить вгору, скраплений газ майже на місці. Як й раніше, вважаю необхідним адаптуватись до нових реалій та користуючись нагодою збалансувати ставки. Умовно, на 3 грн/л нижче акциз на бензин й на 3 грн/л вище на скраплений газ. Й пропорції цінові збережуться, й бюджет з наваром", - зазначає Куюн.

Він також зазначає, що у 2022 році український Уряд знизив податки на пальне оскільки ціни на нафту були досить високими, а ситуація в країні невизначеною. Хоча невдовзі цей крок був знівельований зростанням цін, бо трейдери були змушені розвернути логістику поставок палива в країну в бік Європейського союзу. Однак, оскільки зараз ринок збалансований - час знову підвищувати податки.

Разом з цим Куюн вважає, що високі податки - це ризик схем по ухилянню від них. Тому податкова повинна бути готовою боротися з такими схемами.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що у разі повернення старих податкових ставок ціни на дизпаливо з 1 липня зростуть на 3,5 гривні за літр.

"Я загалом вітаю такий крок влади. Ці гроші це велика підтримка для держави. Підвищення ПДВ вигідно для мене як для компаній, яка продає паливо за безготівковим розрахунком. Крім цього зараз багато перевізників палива цілком законно зайшли "в тінь". При низьких ставках ПДВ у них є два варіанти: платити ПДВ 7% або платити 2% від обороту. Вони обирають 2% від обороту, а цей податок можна і не платити оскільки він майже не адмініструється. А коли ПДВ виросте, трейдери вимагатимуть від перевізників ПДВ накладні, тож останнім нічого не залишиться окрім як легалізуватися", - Каже Льоушкін.

Він зазначає, що високі податки це також вигідно "бочкам", котрі зараз торгують майже за такими цінами як і мережі АЗС. Тож підвищення податків поверне нелегальним АЗС їх основну конкурентну перевагу.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко каже, що високі податки стимулюватимуть окремі мережі АЗС продавати пальне за готівку, так, як це було до 2022 року. Крім цього на ринок повернуться старі схеми ухиляння від сплати податків та торгівлі документами.

"Схеми, коли паливо продавалося за готівку, а документи на нього продавали окремо для фіктивного відшкодування ПДВ поламали якраз у 2022 році зниженням податків. Зараз при підвищенні ПДВ до 20% такі схеми є знову економічно доцільними", - укаже Сіренко.

Нагадаємо, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив що з 1 липня 2023 року в Україні відновлять податок на додану вартість (ПДВ) на паливо на рівні 20%, як це було до повномасштабного вторгнення.