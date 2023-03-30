В Україні повернуть довоєнний ПДВ на паливо: Гетманцев розповів, коли

З 1 липня 2023 року в Україні відновлять податок на додану вартість (ПДВ) на паливо на рівні 20%, як це було до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна.

Він впевнений, що зниження цих ставок було помилкою, адже не вплинуло на ціну пального, а лише на дохід трейдерів.

"Згадайте рішення початку 2022 року про відміну акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку у білу? Ні! Нелегальні бочки виросли, як гриби після дощу", — вважає Гетманцев.

Нагадаємо, рішення про часткове зниження податкового навантаження на бізнес Верховна Рада ухвалила у березні 2022 року. Тоді нардепи прийняли законопроєкт 7137-д, який передбачав зменшення паливного ПДВ до 7% та анулювання акцизів на пальне, звільнення підприємців від сплати ЄСВ на час воєнного стану, добровільність сплати єдиного податку для СПД 1-2 груп спрощеної системи.

Вже у вересні Рада підтримала законопроєкт 7668-д, яким повернули акцизи на пальне. При цьому ПДВ залишалося на рівні 7%.

Наразі ціни на паливо в Україні продовжують знижуватися через падіння цін на нафту та котирувань на пальне в Європі.