Ціна на нафту впала після стрімкого зростання

Після стрімкого зростання ціна на нафту знизилася до максимальних за останні два тижні позначок - повідомили у міжнародному агентстві Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,36% - до 77,84 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 0,04% - до 72,78 доларів за барель.

Ціни на сиру нафту знизилися у вівторок після зростання на попередній сесії, оскільки ринки були зосереджені на розвитку банківської кризи та ознаках зміцнення попиту в Китаї, - пояснили в Reuters.

"Хоча у зв'язку з нещодавніми подіями у банківській системі зберігаються ризики, переважаючою тенденцією у найближчій перспективі можуть стати покупки сирої нафти на зниженні", - зазначила Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

Як показало попереднє опитування Reuters, проведене 27 березня 2023 року, запаси сирої нафти в США зросли минулого тижня приблизно на 200 000 барелів.

На попередній сесії ціни на нафту піднялися. Вартість зросла на 4-5% Це трапилося після зупинки експорту нафти з Іракського Курдистану через Туреччину. Так 25 березня 2023 року половина світових поставок нафти (450 тис барелів на добу) припинилися після перемоги Іраку у Міжнародному арбітражному суді, який підтвердив, що для транспортування нафти з Туреччини необхідна згода Багдада.

Додамо, 20 березня 2023 року ціна на нафту впала до рівня 2021 року. Такі падіння трапилися після гучних банкрутств американських банків, що почалися 10 березня, та кризи в європейському банку Credit Suisse. Зниження ціни на нафту все-таки відбулося, незважаючи на те, щонайбільший швейцарський банк UBS купив другий кредитор країни Credit Suisse, намагаючись зупинити поширення банківської кризи.

Як наслідок, ціни на пальне почали знижуватися і у Європі, зокрема і в Україні. Тому українські трейдери почали активно продавати раніше закуплене пальне, щоб звільнити ємкості під дешевший ресурс. Так на оптовому ринку були пропозиції дизельного пального по 34 гривні за літр, а бензину нижче 30 гривень за літр.