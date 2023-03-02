Скільки бізнесів відмовились від податкової пільги та повернулись до сплати ПДВ: підрахунок "Опендатабот"

В Україні наразі продовжує діяти спрощена система оподаткування для бізнесу, яка дозволяє платити 2% податків від виторгу, але частина підприємств та ФОПів добровільно повернулися до сплати ПДВ. Про це повідомляє "Опендатабот".

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У 2022 році пільгою скористалися понад 150 тисяч бізнесів. Однак більшість залишилися на загальній системі з ПДВ, сплачуючи більше податків та тримаючи економічний фронт.

В "Опендатабот" зауважують, що за рік від початку повномасштабної війни все більше компаній оговтуються від кризи. Станом на початок березня 2023 на загальну систему оподаткування повернулися 3 359 бізнесів: 2 952 компаній та 407 ФОПів. Серед таких фірм є, зокрема, "Ростдорстрой", "Метінвест" та "Галнафтохім". Загалом в Україні наразі 248 тисяч платників ПДВ.

Так виглядає топ-10 компаній, які станом на початок березня 2023 повернулися на загальну систему оподаткування. Фото: скриншот / "Опендатабот"

Нагадаємо, рішення про часткове зниження податкового навантаження на бізнес Верховна Рада ухвалила у березні 2022 року. Йдеться про законопроект 7137-д, який передбачав зменшення паливного ПДВ до 7% та анулювання акцизів на пальне, звільнення підприємців від сплати ЄСВ на час воєнного стану, добровільність сплати єдиного податку для СПД 1-2 груп спрощеної системи.

Серед усього іншого депутати заклали і можливість для малого та середнього бізнесу сплачувати єдиний податок за ставкою 2% з обороту. Ця норма поширюється як на підприємців, так і на компанії (юрособи), які працюють на 3-й групі ЄП та річний оборот яких не перевищує 10 млрд грн. При цьому бізнес, який мігрував на спецрежим, звільняється від сплати податку на прибуток, ПДВ, земельного податку. Крім цього, депутати зняли обмеження на кількість співробітників, які можуть найняти роботодавці, котрі сплачують 2% з обороту.

У січні 2023 Рада заборонила спрощену систему оподаткування для грального бізнесу.

Пізніше стало відомо, що Міністерство фінансів готує законопроєкт про скасування 2% податку для підприємців та повернення 3 групи оподаткування на довоєнні ставки. У разі прийняття документа, нові зміни можуть набути чинності з 1 липня.