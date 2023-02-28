За 2022 рік держбюджет недоотримав близько 30 млрд грн податків з грального бізнесу за участю банків, - Гетманцев

Нардеп Гетманцев розповів про результати засідання ТСК з економічної безпеки з питання про ухилення від оподаткування грального бізнесу за участю банків.

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За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, загалом обсяг операцій грального бізнесу у 2022 році оцінюється в 180 млрд грн. Держава отримала від плати за ліцензіі та від податків загалом у 2022 році - 1,9 млрд грн, а це трохи більше 1%.

Таким чином, держава тільки за 2022 рік недоотримала щонайменше 25-30 млрд грн податків (податок з виграшів, ВЗ, податок на прибуток тощо).

"Переважна більшість організаторів азартних ігор зухвало ухилялися від сплати податків. Ухиляння здійснювалося за участю банків. Таких банків дев'ять", - каже нардеп.

Як зазначає Гетманцев, злочинна схема передбачає здійснення платежів за гру без зарахування на рахунок організатора гри шляхом:

міскодінгу, коли гроші за гру приймалися не за ігровим кодом (7995), а за іншими кодами;

р2р платежі, коли службовці банку перетворюють платежі за гру на платежі іншій невідомій особі;

зарахування платежу за кодом азартної гри не ліцензіату, а іншій компанії.

"Дії, вчинені службовцями банківських установ та організаторами азартних ігор вочевидь містять ознаки злочинів, передбачених ст.ст.212, 209 КК України. Це поки що перші висновки. Розслідування ТСК триває", - каже Гетманцев.

В свою чергу народний депутат Ярослав Железняк додав, що в розслідуванні фігурує 2 млн банківських карток.

"Це гравці, фейкові картки, "зарплатні" картки та інше", - написав у своєму Telegram Железняк.

Обсяг грошей, який йде потім від грального бізнесу через банки на "зарплати у конвертах", складає 54 млдр грн в рік. Потім вони виводяться з України через "чорне" зерно, зазначає нардеп Железняк.

Нагадаємо, що на початку лютого Зеленський підписав закон про скасування податкових пільг гральному бізнесу.