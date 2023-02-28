За 2022 год госбюджет недополучил около 30 млрд грн налогов с игорного бизнеса при участии банков, - Гетманцев

Нардеп Гетманцев рассказал о результатах заседания ВСК по экономической безопасности по вопросу об уклонении от налогообложения игорного бизнеса с участием банков.

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По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, в целом объем операций игорного бизнеса в 2022 году оценивается в 180 млрд грн. Государство получило от платы за лицензии и от налогов в 2022 году - 1,9 млрд грн, а это чуть более 1%.

Таким образом, государство только за 2022 год недополучило по меньшей мере 25-30 млрд грн налогов (налог с выигрышей, ВЗ, налог на прибыль и т.п.).

"Подавляющее большинство организаторов азартных игр дерзко уклонялось от уплаты налогов. Уклонение осуществлялось с участием банков. Таких банков девять", – говорит нардеп.

Как отмечает Гетманцев, преступная схема предполагает осуществление платежей за игру без зачисления на счет организатора игры путем:

мискодинга, когда деньги за игру принимались не по игровому коду (7995), а по другим кодам;

р2р платежи, когда служащие банка превращают платежи за игру в платежи другому неизвестному лицу;

зачисление платежа по коду азартной игры не лицензиату, а другой компании.

"Действия, совершенные служащими банковских учреждений и организаторами азартных игр, явно содержат признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.212, 209 УК Украины. Это пока первые выводы. Расследование ВСК продолжается", - говорит Гетманцев.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк добавил, что в расследовании фигурирует 2 млн банковских карт.

"Это игроки, фейковые карточки, "зарплатные" карты и прочее", - написал в своем Telegram Железняк.

Объем денег, идущий потом от игорного бизнеса через банки на "зарплаты в конвертах", составляет 54 млдр грн в год. Затем они выводятся из Украины через "черное" зерно, отмечает нардеп Железняк.

Напомним, что в начале февраля Зеленский подписал закон об отмене налоговых льгот игорному бизнесу.