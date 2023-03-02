Сколько бизнесов отказались от налоговой льготы и вернулись к уплате НДС: подсчет "Опендатабот"

В Украине продолжает действовать упрощенная система налогообложения для бизнеса, которая позволяет платить 2% налогов от выручки, но часть предприятий и ФОПов добровольно вернулись к уплате НДС. Об этом сообщает "Опендатабот".

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В 2022 году льготой воспользовались более 150 тысяч бизнесов. Однако большинство осталось на общей системе по НДС, платя больше налогов и держа экономический фронт.

В "Опендатабот" отмечают, что за год с начала полномасштабной войны все больше компаний приходят в себя от кризиса. По состоянию на начало марта 2023 года на общую систему налогообложения вернулись 3 359 бизнесов: 2 952 компаний и 407 ФОПов. Среди таких фирм есть, в частности, "Ростдорстрой", "Метинвест" и "Галнефтехим". Всего в Украине сейчас 248 тысяч плательщиков НДС.

Так выглядит топ-10 компаний, которые по состоянию на начало марта 2023 года вернулись на общую систему налогообложения. Фото: скриншот / "Опендатабот"

Напомним, решение о частичном снижении налоговой нагрузки на бизнес Верховная Рада приняла в марте 2022 года. Речь идет о законопроекте 7137-д, который предусматривал уменьшение топливного НДС до 7% и аннулирование акцизов на горючее, освобождение предпринимателей от уплаты ЕСВ на время военного положения, добровольность уплаты единого налога для СПД 1-2 групп упрощенной системы.

Среди всего прочего депутаты заложили возможность для малого и среднего бизнеса платить единый налог по ставке 2% с оборота. Эта норма распространяется как на предпринимателей, так и на компании (юрлица), работающие на 3-й группе ЕН и годовой оборот которых не превышает 10 млрд грн. При этом мигрировавший на спецрежим бизнес освобождается от уплаты налога на прибыль, НДС, земельного налога. Кроме того, депутаты сняли ограничения на количество сотрудников, которое могут нанять работодатели, платящие 2% с оборота.

В январе 2023 года Совет запретил упрощенную систему налогообложения для игорного бизнеса.

Позже стало известно, что Министерство финансов готовит законопроект об отмене 2% налога для предпринимателей и возврате 3 группы налогообложения на довоенные ставки. В случае принятия документа, новые изменения могут вступить в силу с 1 июля.