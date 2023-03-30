Рост поступлений в бюджет и восстановление старых схем. Рынок отреагировал на новость о возврате довоенных налогов на горючее

Эксперты и участники рынка полагают, что при возврате довоенных ставок НДС и акцизов поступления в бюджет вырастут. Однако на топливо цены на горючее тоже могут вырасти. Кроме этого вернутся старые схемы на топливном рынке.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что считает решение о возвращении довоенных акцизов на топливо, а также возобновление ставки налога на добавленную стоимость с 7% до 20% правильным.

"Считаю это решение правильным. Во-первых, крайне нужные деньги. Во-вторых, цены на нефть упали. Март 2022 – 140 долларов за баррель, сейчас – 75 долларов за баррель. В-третьих, снижение НДС привело к злоупотреблениям некоторых импортеров, которые из-за низкого налога начали выводить прибыль из крайних путем фиктивного завышения цен на импортируемый нефтепродукт. Когда НДС 20%, выгоднее оставлять прибыль в стране. Соответственно, у государства есть шанс получить еще и налог на прибыль", - говорит Куюн.

Также Куюн отметил, что нефтепродукты – это вторая по объему статья валютных расходов государства после оружия. Если цены на горючее вырастут, то объемы потребления горючего сократятся. Соответственно сократится отток валюты из Украины.

Куюн считает, что по возвращении налогов на горючее до того уровня на котором они были до полномасштабного российского вторжения повысят цены на горючее следующим образом:

- бензин – на 11,2 грн/л (с 47,17 до 58,35 грн/л);

- дизтопливо – на 7,7 грн/л (с 47,43 до 55,10 грн/л);

- LPG – на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).

"Отсюда снова видно, что возвращение к старым акцизам как к какой-то догме выглядит странным. Бензин летит вверх, сжиженный газ почти на месте. По-прежнему считаю необходимым адаптироваться к новым реалиям и пользуясь возможностью сбалансировать ставки. Условно, на 3 грн/л ниже акциз на бензин и на 3 грн/л выше сжиженного газа. И пропорции ценовые сохранятся, и бюджет с наваром", - отмечает Куюн.

Он также отмечает, что в 2022 году украинское правительство снизило налоги на топливо, поскольку цены на нефть были достаточно высокими, а ситуация в стране неопределенной. Хотя вскоре этот шаг был нивелирован ростом цен, потому что трейдеры были вынуждены развернуть логистику поставок топлива в страну в сторону Европейского союза. Однако, поскольку сейчас рынок сбалансирован – пора снова повышать налоги.

Вместе с этим Куюн считает, что высокие налоги – это риск схем по уклонению от них. Поэтому налоговая должна быть готова бороться с такими схемами.

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что в случае возврата старых налоговых ставок цены на дизтопливо с 1 июля вырастут на 3,5 гривны за литр.

"Я в целом приветствую такой шаг власти. Эти деньги это большая поддержка для государства. Повышение НДС выгодно для меня как для компаний, продающих топливо по безналичному расчету. Кроме этого сейчас многие перевозчики топлива вполне законно зашли "в тень". При низких ставках НДС. у них есть два варианта: платить НДС 7% или платить 2% от оборота, они выбирают 2% от оборота, а этот налог можно и не платить, поскольку он почти не администрируется. последним ничего не останется, кроме как легализоваться", - говорит Леушкин.

Он отмечает, что высокие налоги это также выгодно "бочкам", которые сейчас торгуют почти по таким ценам, как и сети АЗС. Так что повышение налогов вернет нелегальным АЗС их основное конкурентное преимущество.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что высокие налоги будут стимулировать отдельные сети АЗС продавать горючее за наличные деньги, так, как это было до 2022 года. Кроме того, на рынок вернутся старые схемы уклонения от уплаты налогов и торговли документами.

"Схемы, когда топливо продавалось за наличные, а документы на него продавали отдельно для фиктивного возмещения НДС, поломали как раз в 2022 году снижением налогов. Сейчас при повышении НДС до 20% такие схемы снова экономически целесообразны", - укажет Сиренко.

Напомним, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что с 1 июля 2023 года в Украине возобновят налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо на уровне 20%, как это было до полномасштабного вторжения.