Цены на нефть растут, а реализация горючего невелика, несмотря на старт посевной

Цены на нефть растут, отыгрывая свои позиции после падения вызванного крахом банков в США. Падение цен на топливо остановилось. Вместе с этим топливный рынок активно обсуждает повышение налогов на горючее, запланированное властями на 1 июля.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что две главные новости, которые сейчас обсуждают игроки топливного рынка - это в какой редакции выйдет законопроект об обязательных запасах горючего и какими будут налоговые ставки после того, как 1 июля налоги на топливо повысят. По словам эксперта, в последнем вопросе есть определенное противостояние между продавцами бензина и автогаза, поскольку бензиновые трейдеры опасаются, что после повышения налогов автогаз может забрать у них определенный кусок рынка.

"В целом цены на нефть снова отыгрывают свои позиции после падения и нефть снова торгуется в коридоре выше 80 долларов за баррель. На прошлой неделе (27 марта – 2 апреля) цены на топливо несколько снизились в розницу за счет снижения цены в небольших региональных сетях АЗС. Цены в опте остановили падение", – говорит Сиренко.

Он отмечает, что, несмотря на старт посевной, спрос на топливо остается небольшим, сейчас в отличие от марта прошлого года, рынок работает на потребителя. Потенциала для роста цен сейчас нет, горючего на рынке достаточно много, а маржа на АЗС достаточно высока.

"Я думаю, что в первых числах апреля сети АЗС активизируют маркетинговые кампании, будут обещать клиентам скидки и бонусные баллы, чтобы несколько оживить рынок. Реализация на АЗС сейчас достаточно невысокая, а хорошая маржа поэтому все пытаются продавать топливо", - говорит Сиренко.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что при всех ожиданиях посевная не всколыхнула рынок горючего. Некоторые из аграриев стали меньше сеять, некоторые закупили топливо раньше, поэтому большого оживления рынка за счет посевной нет.

"Сейчас есть определенные надежды на оживление строительных и ремонтных работ. Ожидаем закупки со стороны перевозчиков битума и щебня. Хотя я думаю, что такой низкий спрос, это наши новые реалии. В условиях нам придется жить и к ним нужно адаптироваться", - говорит Леушкин. .

По словам бизнесмена, цена на топливо в опте может пойти выше из-за роста цен на нефть, но ее будет сдерживать контрабандное российское топливо.