Країни ОПЕК несподівано оголосили про скорочення видобутку нафти з травня, продовжить скорочення і РФ

Країни, що входять до організації експортерів нафти (ОПЕК) заявили, що добровільно скоротять видобуток цього ресурсу на 1,15 мільйона барелів на день з травня і до кінця поточного року.

Зокрема, як заявили в Міністерстві енергетики Саудівської Аравії, країна скоротить видобуток на 500 тисяч барелів на добу у координації з деякими іншими країнами-учасницями ОПЕК та країнами, які не входять до ОПЕК, згідно з відповідною декларацією про співпрацю.

"Це добровільне скорочення є доповненням до скорочення видобутку, погодженого на 33-й зустрічі міністрів ОПЕК та країн, які не входять до ОПЕК, 5 жовтня 2022 року. Це запобіжний захід, спрямований на підтримку стабільності ринку нафти", - зазначають у відомстві.

Міністерство нафти Іраку, як передає Iraqi News Agency, оголосило про скорочення видобутку на 211 тисяч барелів на добу також з травня і до кінця поточного року. Як причину узгодженого з іншими нафтовидобувними країнами рішення зазначено необхідність "вирішення проблем, що стоять перед світовим ринком нафти, та досягнення балансу між попитом та пропозицією".

Крім того, про скорочення видобутку на той же термін обсягом 144 тисячі барелів на добу заявило Міністерство енергетики та інфраструктури ОАЕ, передає Emirates News Agency.

Міненерго Казахстану ж заявило, що його видобуток нафти буде скорочено в даний період на 78 тисяч барелів на добу. Кувейт же, як передають західні ЗМІ, скоротить видобуток на 128, Алжир – на 48, а Оман – на 40 тисяч барелів на добу.

Крім цього, міністр енергетики Росії, яка не входить до ОПЕК, Олександр Новак в неділю заявив про продовження нею до кінця 2023 року добровільного скорочення видобутку на 500 тисяч барелів на добу від середнього рівня видобутку в лютому.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року ОПЕК і низка країн-виробників нафти, що не входять до неї, включаючи Росію (так звана ОПЕК+), вже домовлялися про скорочення видобутку на 2 мільйони барелів на добу з листопада до кінця року.

Це викликало невдоволення США, оскільки скорочення постачання призводить до зростання цін на нафту. США вважають, що світові потрібні нижчі ціни, щоб підтримати економічне зростання та завадити Росії отримати більше доходів для фінансування ведення війни проти України. При цьому раніше в неділю, як повідомляло агентство Bloomberg, ознаки того, що країни ОПЕК+ знижуватимуть видобуток, були відсутні.

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