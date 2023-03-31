ЄС не переглядатиме стелю цін на російську нафту

У Європейській комісії вважають, що гранична ціна на російськнафту має залишитися на встановленому рівні $60 за барель. Така ціна зменшує доходи країни-агресора, але не порушує баланс енергетичного ринку.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, більшість країн-членів G7 відмовилися переглядати та знижувати граничну ціну на російську нафту, тому обмеження залишиться на рівні $60 за барель.

У звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), який ліг в основу перевірки обмеження, було встановлено, що встановлений ліміт ефективно справляється зі своєю головною метою - обмежує прибутки Москви та водночас утримує баланс на ринку.

За даними Bloomberg, експортна ціна російської нафти склала майже 52,5 долара за барель без урахування витрат на доставку та страхування.

За даними МЕА, сира нафта сорту Urals продавалася за 45,27 доларів США в Чорному морі, тоді як такі сорти, як ESPO, Sakhalin і Sokol, які експортуються з Азії, перевищували порогове значення.

G-7 раніше погодилася переглянути граничну ціну на російську нафту у середині березня, а Естонія, Литва та Польща закликали знизити стелю цін на російську нафту майже на 15% — із $60 до $51,45, намагаючись ще більше підірвати фінансування військової машини країни-агресора РФ.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

Як раніше повідомляло агенство Bloomberg, доходи Росії від експорту нафти і газу у лютому 2023 року скоротилися на 46% порівняно з минулим роком.