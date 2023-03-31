ЕС не будет пересматривать потолок цен на российскую нефть

В Европейской комиссии считают, что предельная цена на российскую нефть должна остаться на установленном уровне $60 за баррель. Такая цена уменьшает доходы страны-агрессора, но не нарушает баланс энергетического рынка.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, большинство стран-членов G7 отказались пересматривать и снижать предельную цену на российскую нефть, поэтому ограничение останется на уровне $60 за баррель.

В отчете Международного энергетического агентства (МЭА), легшего в основу проверки ограничения, говорится, что установленный лимит эффективно справляется со своей главной целью - ограничивает доходы Кремля и одновременно удерживает баланс на рынке.

По данным Bloomberg, экспортная цена российской нефти составила около 52,5 доллара за баррель без учета расходов на доставку и страхование.

По данным МЭА, сырая нефть сорта Urals продавалась за 45,27 долларов США в Черном море, в то время как такие сорта, как ESPO, Sakhalin и Sokol, экспортируемые из Азии, превышали пороговое значение.

G-7 ранее согласилась пересмотреть предельную цену на российскую нефть в середине марта, а Эстония, Литва и Польша призвали снизить потолок цен на российскую нефть почти на 15% с $60 до $51,45, пытаясь еще больше подорвать финансирование военной машины страны-агрессора РФ.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, доходы России от экспорта нефти и газа в феврале 2023 года сократились на 46% по сравнению с прошлым годом.