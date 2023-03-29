США стали основним постачальником нафти до ЄС, частка РФ впала до 4%

У грудні 2022 року США стали найбільшими постачальниками сирої нафти до ЄС, відвантаживши 34 483 тис барелів (18% від загального імпорту), Норвегія — 32 899 тис барелів (17% від загального обсягу імпорту).

Про це повідомляє Євростат.

До лютого 2022 року близько третини (40−50 млн барелів на місяць) загального обсягу імпортної нафти Євросоюзу поставляла Росія. В той період США займали друге місце з часткою 10−13%, з показником у 19−21 млн барелів.

Частки Норвегії та Казахстану складали близько 8%-14%, Іраку — 7−12%, Лівії та Великобританії — по 5%.

"Вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року мало значний вплив на імпорт сирої нафти в ЄС. Ситуація була дуже нестабільною з лютого по квітень: з великим імпортом з Росії в лютому та квітні (63 859 тис барелів і 58 976 тис барелів відповідно, що становить 33% і 30% від загального імпорту) і низьким імпортом в березні (31 820 тис барелів, що становить 18% від загального імпорту)", — зауважують аналітики Євростата.

У травні 2022 року імпорт з Росії знизився до 24 162 тис барелів (12% від загального імпорту) і залишався відносно стабільним до вересня 2022 року. З вересня імпорт поступово зменшувався, досягнувши 7 645 тисяч барелів (4% від загального імпорту) у грудні 2022. Водночас саме в грудні почала діяти заборона на імпорт російської сирої нафти до ЄС.

Нагадаємо також, десятиліттями Росія була основним постачальником газу до країн Євросоюзу, але на тлі вторгнення РФ до України ЄС вирішив диверсифікувати постачання. В результаті літку 2022 року США вперше поставили в ЄС більше газу, ніж РФ своїми трубопроводами.

Джерело фото: ua.depositphotos.com