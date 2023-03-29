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Енергетика
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США стали основним постачальником нафти до ЄС, частка РФ впала до 4%

Поставки нафти до ЄС, основний постачальник нафти до ЄС
США обійшли РФ в поставках нафти до Євросоюзу після запровадження блоком часткового ембарго. Фото: ua.depositphotos.com

У грудні 2022 року США стали найбільшими постачальниками сирої нафти до ЄС, відвантаживши 34 483 тис барелів (18% від загального імпорту), Норвегія — 32 899 тис барелів (17% від загального обсягу імпорту).

Про це повідомляє Євростат.

До лютого 2022 року близько третини (40−50 млн барелів на місяць) загального обсягу імпортної нафти Євросоюзу поставляла Росія. В той період США займали друге місце з часткою 10−13%, з показником у 19−21 млн барелів.

Частки Норвегії та Казахстану складали близько 8%-14%, Іраку — 7−12%, Лівії та Великобританії — по 5%.

"Вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року мало значний вплив на імпорт сирої нафти в ЄС. Ситуація була дуже нестабільною з лютого по квітень: з великим імпортом з Росії в лютому та квітні (63 859 тис барелів і 58 976 тис барелів відповідно, що становить 33% і 30% від загального імпорту) і низьким імпортом в березні (31 820 тис барелів, що становить 18% від загального імпорту)", — зауважують аналітики Євростата.

У травні 2022 року імпорт з Росії знизився до 24 162 тис барелів (12% від загального імпорту) і залишався відносно стабільним до вересня 2022 року. З вересня імпорт поступово зменшувався, досягнувши 7 645 тисяч барелів (4% від загального імпорту) у грудні 2022. Водночас саме в грудні почала діяти заборона на імпорт російської сирої нафти до ЄС.  

Фото 2 — США стали основним постачальником нафти до ЄС, частка РФ впала до 4%

Нагадаємо також, десятиліттями Росія була основним постачальником газу до країн Євросоюзу, але на тлі вторгнення РФ до України ЄС вирішив диверсифікувати постачання. В результаті літку 2022 року США вперше поставили в ЄС більше газу, ніж РФ своїми трубопроводами.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан