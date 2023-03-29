"Укрнафта" планує наростити видобуток нафти: будуть залучати партнерів

ПАТ "Укрнафта" у 2023 році планує збільшити видобуток нафти до 1,45 млн тонн за рахунок придбання нових ліцензій, розробки експериментальних свердловин, визначення потенційних реальних запасів і буріння нових активних свердловин.

Про це повідомляє пресслужба ПАТ "Укрнафта".

За словами директора ПАТ "Укрнафта" Сергія Корецького, сьогодні компанія має 3700 нафтових та газових свердловин, 89 родовищ, 451 АЗС майже у всіх регіонах країни,

В найближчому майбутньому "Укрнафта" має великий потенціал наростити видобуток нафти та газу. В планах компанії на 2023 рік видобути 1,45 млн т нафти та 1,04 млрд м3 газу.

Зазначається, 80% з цього приросту компанія може забезпечити з наявних родовищ, для чого фахівці до 1 травня готують процедуру для залучення партнерів і ранжують всі ділянки та свердловини залежно від їх перспективності.

Частину "Укрнафта" може бурити власними силами. На частину родовищ є можливості залучати партнерів – професійних фахівців з України та інших країн.

Ще 20% додаткового видобутку компанія буде здатна отримати шляхом придбання нових ліцензій, розробки експериментальних свердловин, визначення потенційних реальних запасів і буріння нових активних свердловин у майбутньому.

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" планує втілити цьогоріч амбітний план – відмовитися від імпорту природного газу шляхом збільшення внутрішнього видобутку для задоволення потреб країни, навіть в умовах повномасштабної війни з РФ.

Протягом березня НАК "Нафтогаз України" запустив дві нові потужні свердловини, які дають 300-400 тисяч кубометрів газу на добу.