"Укрнафта" домовилася про постачання нафтопродуктів з PKN Orlen

"Укрнафта" повідомляє про укладання контракту на постачання нафтопродуктів із найбільшим нафтовим концерном Польщі PKN Orlen. Про це йдеться у повідомленні української компанії.

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Зазначається, що це дозволить їй отримувати нафтопродукти безпосередньо від виробника за найвигіднішими цінами. Втім, жодних інших подробиць в компанії не наводять.

Крім цього, "Укрнафта" проводить переговори з Orlen щодо експорту нафти власного видобутку для того, щоб звільнити місце у підземних сховищах нафти та уникнути затоварювання.

"Дякуємо нашим польським партнерам та сподіваємося на тривалу і плідну співпрацю. Сподіваюсь, скоро зможу поділитися гарними новинами й з приводу експорту нафти", - прокоментував директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Зазначимо, що в січні Корецький повідомив, що "Укрнафта" в 2022 році скоротила видобуток нафти та конденсату на 8,6% порівняно з 2021 роком до 1,37 мільйона тонн. На сьогодні компанія зберігає нафту в підземних трубопроводах, розраховуючи на якнайшвидшу можливість початку її експорту або переробки за толінговою схемою за кордоном.

Станом на початок 2022 року "Укрнафта" володіла 85 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ вуглеводнів. Компанія веде видобуток на території Сумської, Полтавської, Чернігівської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Дніпропетровської і Харківської областей. На її балансі перебувають 1791 нафтова і 147 газових свердловин.

В свою чергу, компанія також має мережу АЗС під брендом Ukrnafta, яка налічує 537 станцій майже в усіх регіонах України. Нещодавно "Укрнафта", яка у листопаді повністю перейшла під державний контроль, після чого перестала приймати партнерські паливні картки "Авіас", запустила власні паливні картки й талони.