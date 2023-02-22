"Укрнафта" почала випуск власних паливних талонів: поки вони доступні не всім

"Укрнафта" повідомляє про випуск власних талонів на пальне. Однак, як зазначається в повідомленні компанії, на даний момент пропозиція діє тільки для військових, споживачів критичної інфраструктури та юридичних осіб, втім незабаром вона має стати доступною і для всіх бажаючих.

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Талони є зручним та надійним способом "застрахувати" ціну на пальне (дизель, бензин та скраплений газ), оскільки дозволяють закупити в певний момент необхідні обсяги якісного ресурсу, а фізично отримати пальне пізніше протягом визначеного терміну.

"Власна паливна картка і талони "Укрнафти" - це новий продукт компанії, незалежний від третіх осіб, що дозволяє гарантувати надійне виконання всіх зобов'язань перед клієнтами", - зазначив директор компанії Сергій Корецький.

Талони можна придбати, звернувшись до комерційного підрозділу компанії на електронну пошту [email protected] або за телефонами: 0-800-404-000; 095-920-03-37.

За цією ж адресою треба писати бажаючим оформити паливну картку "Укрнафти" NaftaКартка, яка дозволяє більш гнучко та оперативно працювати з необхідними обсягами пального та змінювати їх за потреби.

Крім того, компанія повідомляє, що працює над вирішенням ситуації зі скретч-картками паливної програми "Авіас", учасником якої була "Укрнафта". Зазначається, що повернення коштів та відпуск пального здійснюватимуться протягом двох наступних місяців.

Військові та споживачі критичної інфраструктури, які придбали скретч-картки "Авіас" в компанії "Укрнафта-Постач", в разі термінової необхідності зможуть отримати за цими скретч-картками пальне на заправках "Укрнафти".

Інші ж юридичні та фізичні особи зможуть повернути собі сплачені за ці скретч-картки гроші. Незабаром компанія має запропонувати форму та процедуру для їхнього повернення.

Нагадаємо, що 5 листопада Ставка верховного головнокомандувача вирішила на час воєнного стану вилучити як військове майно акції "Укрнафти" та "Укртатнафти" (Кременчузький НПЗ), які не належали державі, . Обидві компанії очолив Корецький.

23 грудня "Укрнафта" оголосила про призупинення партнерської програми з обслуговування паливних карток "Авіас" та анонсувала випуск найближчим часом власних. В кінці січня Корецький заявив, що масовий випуск паливних карток планується вже з лютого. Також було заявлено і про плани випускати паливні талони.