"Укрнафта" запускає власну паливну картку, масовий випуск очікується з лютого

ПАТ "Укрнафта" запускає власну паливну картку, яка даватиме можливість закупити прогнозовану кількість пального на певний період.

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Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

За його словами, наразі відбувається тестування системи, масовий випуск готується уже з лютого.

"Спершу – для військових, споживачів критичної інфраструктури та юридичних осіб, але в планах також розвиток послуги для населення. Картка UKRNAFTA дає можливість закупити прогнозовану кількість якісного пального на день, місяць чи рік роботи наперед. Також за її допомогою можна оперативно змінювати ці обсяги в залежності потреби", - зазначив він.

Крім того, планується випуск власних скретч-карток (талонів).

"Відтепер "Укрнафта" зможе надавати послуги з попередньо оплаченого продажу пального, незалежно від третіх осіб, що зробить сервіс та обслуговування таких програм більш стійким та надійним", - додав Корецький.

Що стосується використання придбаних раніше паливних карток у компанії ТОВ "Укрнафта-Постач", ПАТ "Укрнафта" продовжує перемовини з емітентами паливної програми "Авіас"/Energy щодо виконання зобов'язань з обслуговування їхніх скретч-карток.

Нагадаємо, що 7 листопада 2022 року компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта", доля власності в котрих до повномасштабного російського забезпечували домінування на паливному ринку групи "Приват", були націоналізовані. Обидві компанії очолив Корецький.

У грудні 2022 року компанія "Укрнафта" оголосила про тимчасове призупинення партнерської програми з обслуговування паливних карток "Авіас".