"Укрнафта" запускает собственную топливную карточку, массовый выпуск ожидается с февраля

ПАО "Укрнафта" запускает собственную топливную карточку, позволяющую закупить прогнозируемое количество топлива на определенный период.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий.

По его словам, сейчас проходит тестирование системы, массовый выпуск готовится уже с февраля.

"Сначала – для военных, потребителей критической инфраструктуры и юридических лиц, но в планах также развитие услуги для населения. Карточка UKRNAFTA дает возможность закупить прогнозируемое количество качественного топлива в день, месяц или год работы вперед. Также с ее помощью можно оперативно изменять эти объемы в зависимости от потребности", - отметил он.

Кроме того, планируется выпуск собственных скретч-карт (талонов).

"Отныне "Укрнафта" сможет предоставлять услуги по предварительно оплаченной продаже горючего, независимо от третьих лиц, что сделает сервис и обслуживание таких программ более устойчивым и надежным", - добавил Корецкий.

Что касается использования приобретенных ранее топливных карт в компании ООО "Укрнафта-Снаб", ПАО "Укрнафта" продолжает переговоры с эмитентами топливной программы "Авиас"/Energy по выполнению обязательств по обслуживанию их скретч-карт.

Напомним, что 7 ноября 2022 года компании "Укрнафта" и "Укртатнафта", доля собственности в которых до полномасштабного российского обеспечивали доминирование на топливном рынке группы "Приват", были национализированы. Обе компании возглавил Корецкий.

В декабре 2022 года компания "Укрнафта" объявила о временной приостановке партнерской программы по обслуживанию топливных карт "Авиас".