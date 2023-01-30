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"Укрнафта" запускает собственную топливную карточку, массовый выпуск ожидается с февраля
ПАО "Укрнафта" запускает собственную топливную карточку, позволяющую закупить прогнозируемое количество топлива на определенный период.
Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий.
По его словам, сейчас проходит тестирование системы, массовый выпуск готовится уже с февраля.
"Сначала – для военных, потребителей критической инфраструктуры и юридических лиц, но в планах также развитие услуги для населения. Карточка UKRNAFTA дает возможность закупить прогнозируемое количество качественного топлива в день, месяц или год работы вперед. Также с ее помощью можно оперативно изменять эти объемы в зависимости от потребности", - отметил он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, планируется выпуск собственных скретч-карт (талонов).
"Отныне "Укрнафта" сможет предоставлять услуги по предварительно оплаченной продаже горючего, независимо от третьих лиц, что сделает сервис и обслуживание таких программ более устойчивым и надежным", - добавил Корецкий.
Что касается использования приобретенных ранее топливных карт в компании ООО "Укрнафта-Снаб", ПАО "Укрнафта" продолжает переговоры с эмитентами топливной программы "Авиас"/Energy по выполнению обязательств по обслуживанию их скретч-карт.
Напомним, что 7 ноября 2022 года компании "Укрнафта" и "Укртатнафта", доля собственности в которых до полномасштабного российского обеспечивали доминирование на топливном рынке группы "Приват", были национализированы. Обе компании возглавил Корецкий.
В декабре 2022 года компания "Укрнафта" объявила о временной приостановке партнерской программы по обслуживанию топливных карт "Авиас".