"Укрзалізниця" домовилася про закупівлю газу в "Укрнафти"

"Укрзалізниця" 27 лютого уклала прямий контракт на постачання газу з "Укрнафтою", яка наразі знаходиться в державному управлінні. Про це йдеться у повідомленнях обох компаній.

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"УЗ продовжує реалізацію політики переходу на закупівлю енергоносіїв у виробників для отримання найбільш вигідної ціни. Прямі контракти вже працюють для отримання електроенергії та пального. Тепер до них додався ще й газ", - вказують залізничники.

За вказаним договором, видобувник готовий постачати газ за ціною, яка на 23% менша від поточної, отриманої від трейдерів на відкритому та конкурентному аукціоні.

"Прямі контракти з виробниками — наш вектор розвитку відносин у стратегічно важливих закупівлях. Правильність цього вектору за останній рік неодноразово підтверджувалася реальними результатами. На сьогодні ми маємо не лише адекватну та вигідну ціну на газ, але й максимально прозорий контракт", — наголосив голова правління УЗ Олександр Камишін.

За словами ж члена правління "Укрзалізниці" Євгена Лященка, отримана на закупівлі газу економія тільки в березні становитиме 47 мільйонів гривень: ці гроші будуть використовуватися для подолання наслідків російської агресії.

Зазначається, що компанія також постійно вивчає можливість укладення прямих контрактів з іншими виробниками й постачальниками продукції, необхідної для безперебійної роботи залізничної галузі.

"Для нас дуже важливе питання співпраці саме з державними компаніями або локалізація виробництва. Щоб гроші, які ми витрачаємо, йшли в економіку держави. Підписуючи сьогодні контракт з "Укрнафтою", ми разом вже шукаємо інші можливі варіанти синергічної співпраці", - резюмував член правління УЗ Орест Логунов.

В свою чергу, в "Укрнафті" уточнюють, що в березні вона поставить "Укрзалізниці" перші 8 мільйонів кубометрів природного газу. Втім, інші показники контракту у повідомленнях не афішуються.

"Це гарний кейс синергічної співпраці державних підприємств. "Укрзалізниця" – основна логістична компанія країни, її "залізний хребет" – має чимало об'єктів, яким потрібен природний газ для опалення та технологічних процесів. "Укрнафта" – національна видобувна компанія – має достатні запаси в сховищах і може запропонувати необхідні обсяги, найкращу ціну та зручні умови постачання", - вказав директор останньої Сергій Корецький.

Нагадаємо, що "Укрнафта" оголосила, що виходить на ринок постачання природного газу для кінцевих споживачів, місяць тому. До цього, в листопаді вона разом з компанією "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) були вилучені державою на період воєнного стану.

Зазначимо при цьому, що одразу після підписання контракту з "Укрнафтою" голова "Укрзалізниці" Камишін заявив, що подає у відставку та отримає нову посаду.