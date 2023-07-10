Боятся санкций. Страны возвращают свои золотовалютные резервы с Запада

Аналитики фиксируют, что все большее число стран возвращают свои золотовалютные резервы как защиту от вероятности наложения санкций, как это произошло с РФ.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты опроса инвестиционной компании Invesco.

Заметим, что о каких именно странах идет речь, не уточняется. Известно, что "значительная доля" центральных банков "озабочена прецедентом", то есть наложением санкций на резервы РФ. Теперь 68% респондентов заявили, что стали хранить резервы дома по сравнению с 50% в 2020 году.

Представитель одного из ЦБ на условиях анонимности сказал: "Наше золото действительно хранилось в Лондоне, но теперь мы перевели его обратно в свою страну, чтобы держать актив в безопасности".

В Invesco считают такое мнение распространенной точкой зрения.

"Если это мое золото, то я хочу, чтобы оно было в моей стране. Мы замечаем такую тенденцию последний год или около того", - прокомментировал руководитель официальных учреждений Invesco Род Рингроу.

Напомним, что в ЕС обсуждают варианты передачи Украине прибылей, полученных от российских замороженных активов. Речь идет о доходе от суммы в 196,6 млрд евро. За квартал сумма начисленных процентов на эти активы составила 734 миллиона евро – именно эти деньги может получить Киев.

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