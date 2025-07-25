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Предложение ограничено: закупочные цены на рынке живца свиней пошли вверх
Закупочные цены на свиней убойных кондиций продолжают расти уже третью неделю подряд. Основные партии на этой неделе закупают по 95–98 грн за килограмм, а средняя рыночная цена достигла 95,7 грн (+1,3%), хотя есть информация о более высоких ценах как на промышленных кондиционных животных, так и на "домашних" свиней высшей упитанности.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Ассоциации "Свиноводы Украины".
Средняя рыночная отметка на этой неделе составила 95,7 грн/кг, что на 1,3% превышает ее прежний уровень.
"Мясопереработчики комментируют, что имеющегося предложения свинины хватает "вплотную", возможность найти кондиционную свинину по дополнительным заказам отсутствует, поэтому конкуренция ощущается не только при реализации продукции, но и на этапе заготовки", — отметили в Ассоциации.
Ограниченное сезонное предложение и общее сокращение объемов выращивания только усиливают конкуренцию на рынке Переработчики уже испытывают дефицит кондиционного сырья.
Специалисты отмечают, что текущая активность торговли свининой колеблются между "стабильно" и "стабильно вяло", однако основным фактором, влияющим на ценообразование, остается то, что сезонное сокращение предложения наложилось на общее уменьшение объемов выращивания свинины.
Напомним, в первой половине июня в Украине наблюдается стабилизация цен на рынке живца свиней убойных кондиций. Цены на живец на этой неделе в основном колебались в пределах 92–94 грн за килограмм, хотя присутствуют как более высокие, так и более низкие предложения.