Свинина дорожает ежемесячно: в чем причина дефицита и рост цен

Свинина в Украине продолжает стремительно дорожать: средняя цена уже превысила 250 грн/кг, что почти на треть выше, чем в прошлом. На цены влияют сокращение внутреннего производства, уменьшение предложения живца и сезонные колебания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Ассоциации "Свиноводы Украины".

Что происходит с рынком мяса?

В 2025 году цены на свинину в Украине продолжают стабильно расти. Если в прошлом году средняя розничная цена килограмма охлажденной свинины в национальных супермаркетах оставалась ниже 200 грн/кг и только осенью превысила эту отметку, то в этом году она не опускается ниже 250 грн/кг. В июне средняя цена составила 253,2 грн/кг, что почти на треть больше, чем за тот же период 2024 года (191,9 грн/кг).

Основной причиной такого удорожания является рост закупочных цен на промышленную свинину. По данным ассоциации, прошлым летом цены на живца были существенно ниже — в пределах 52–60 грн/кг, тогда как в первой половине 2025 года они уже достигли 92,5–93,5 грн/кг и продолжают расти.

Такую ситуацию привело к существенному сокращению внутреннего производства свинины: за январь-май общее производство уменьшилось на 11%, а среди промышленных производителей — более чем на 15%. Именно промышленные операторы формируют более половины предложения этого мяса на рынке, поэтому их спад оказывает значительное влияние на общий дефицит и ценовую ситуацию.

Сокращение производства свинины в Украине обусловлено уменьшением свинопоголовья как в приусадебном, так и в промышленном секторе. Причинами стали война, экономические трудности, рост затрат на производство и вспышки африканской чумы свиней. Часть производителей прекратила деятельность из-за низких закупочных цен и потери мощностей в зонах боевых действий.

Вместе с тем цены на свинину сейчас гиперкомпенсируют то, что в прошлом году были ниже на фоне непрерывного удорожания других пищевых продуктов:

"С другой стороны, свинина — не единственный вид растущего в цене мяса. Так, в конце первого полугодия цена охлажденной курятины была почти на 30% дороже года назад, а куриное филе сейчас сопоставимо по цене с отдельными охлажденными полуфабрикатами из свинины — с лопаткой, бедром, грудью, грудинкой", - сообщают аналитики.

Справка:

Ассоциация "Свиноводы Украины" - неприбыльная, добровольная организация, основанная отечественными производителями свинины.

Главные цели объединения – представительство и защита прав и интересов хозяйств объединения, содействие разработке и внедрению новых технологий эффективного производства свинины, расширение рынков сбыта, защита внутреннего рынка сбыта.

Ранее сообщалось, что производство говядины в Украине упало на 16% по сравнению с прошлым годом.