В Украине растут цены на мясо, но дешевеют яйца и молодые овощи

В июне в Украине фиксируется заметный рост цен на мясо. В то же время наблюдается удешевление молодых овощей и яиц. Цены на овощи прошлогоднего урожая продолжают расти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные мониторинга Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Индекс борща

Индекс борща в июне снизился на 12% — до 196 грн. Несмотря на это по сравнению с июнем прошлого года стоимость блюда выросла на 27%.

Какие цены на мясо

В июне самый заметный рост стоимости продуктов зафиксирован на рынке мяса.

Больше всего подорожала курятина: филе за месяц прибавило 11% и стоит уже 222 грн/кг, что на 39% больше, чем в прошлом. Куриное бедро выросло в цене на 28% — до 154 грн/кг, а тушка — на 25%, до 110 грн/кг. В годовом измерении цены на обе позиции также подскочили более чем на 40%.

Говядина (гуляш) подорожала умереннее — на 6% в месяц, до 336 грн/кг. Однако и эта цена на 20% выше прошлогодней. Основная причина такого роста — ограниченное предложение на рынке.

В то же время цена на свиной ошеек осталась неизменной — 330 грн/кг. Однако по сравнению с прошлым годом этот продукт существенно подорожал — на 31%.

Овощной рынок в июне

Цены на овощи отражают типичную сезонную тенденцию: продукция нового урожая постепенно дешевеет, в то время как цены на овощи в прошлом сезоне продолжают расти.

Так, стоимость репчатого лука в розничной сети поднялась до 40 грн за килограмм — это на 33% больше месяца назад, и на 32% выше показателей прошлого года. Старый картофель, который все еще остается на полках супермаркетов, подорожал на 10% в месяц и стоит в среднем 38 грн/кг, что на 33% больше, чем в прошлом.

В то же время на рынке появляются овощи нового урожая, что влечет за собой снижение цен на определенные позиции. В частности, молодая капуста за месяц подешевела на 66% и сейчас стоит около 25 грн/кг, хотя по сравнению с прошлым годом ее стоимость все еще выше на 64%.

Цены на огурцы продолжают снижаться: за месяц они упали на 18% и в настоящее время в среднем составляют 65 грн/кг, что на 11% меньше, чем в прошлом году.

Как изменились цены на молочные, бакалейные товары и яйца

За последний месяц сегмент молочной продукции показывает относительную стабильность в ценах, что связано с ростом предложения сырья. В частности, молоко подешевело на 2% и сейчас стоит 54,3 грн. за упаковку 900 мл. Сливки потеряли в стоимости 6%, опустившись до 33,3 грн за 200 г, тогда как сыр незначительно подорожал — на 1%, и его средняя цена составляет 631 грн за килограмм.

Цены на бакалейные товары также остаются стабильными благодаря достаточному объему продукции и сбалансированному спросу. Так, подсолнечное масло снизилось в цене на 2%, до 75,3 грн. за бутылку 850 мл, а сахар — на 1%, до 32,7 грн. за килограмм.

Относительно куриных яиц здесь наблюдается незначительное снижение цен: яйца категории С1 подешевели на 5% до 68,9 грн за десяток. Однако по сравнению с прошлым годом их стоимость остается на 79% выше.

Напомним, в Украине усилилась тенденция снижения цен на клубнику. Это связано с резким ростом предложения по местным хозяйствам на фоне сдержанного спроса. Цены опустились до 90–160 грн/кг.