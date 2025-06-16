В Україні зростають ціни на м’ясо, але дешевшають яйця та молода городина

У червні в Україні фіксується помітне зростання цін на м’ясо. Водночас спостерігається здешевлення молодої городини та яєць. Ціни на овочі минулорічного врожаю продовжують рости, проте індекс борщу у червні знизився на 12% — до 196 грн. Попри це, у порівнянні з червнем минулого року вартість страви зросла на 27%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані моніторингу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Які ціни на м’ясо

У червні найпомітніше зростання вартості продуктів зафіксовано на ринку м’яса.

Найбільше здорожчала курятина: філе за місяць додало 11% і коштує вже 222 грн/кг, що на 39% більше, ніж торік. Куряче стегно зросло в ціні на 28% — до 154 грн/кг, а тушка — на 25%, до 110 грн/кг. У річному вимірі ціни на обидві позиції також підскочили на понад 40%.

Яловичина (гуляш) подорожчала помірніше — на 6% за місяць, до 336 грн/кг. Проте й ця ціна на 20% вища за торішню. Основною причиною такого зростання є обмежена пропозиція на ринку.

Водночас ціна на свинячий ошийок залишилася незмінною — 330 грн/кг. Проте порівняно з минулим роком цей продукт також суттєво подорожчав — на 31%.

Овочевий ринок у червні

Ціни на овочі відображають типову сезонну тенденцію: продукція нового врожаю поступово дешевшає, тоді як ціни на овочі минулого сезону продовжують зростати.

Так, вартість ріпчастої цибулі в роздрібній мережі піднялася до 40 грн за кілограм — це на 33% більше, ніж місяць тому, і на 32% вище показників минулого року. Стара картопля, яка все ще залишається на полицях супермаркетів, подорожчала на 10% за місяць і коштує в середньому 38 грн/кг, що на 33% більше, ніж торік.

Водночас на ринку з’являються овочі нового врожаю, що спричиняє зниження цін на певні позиції. Зокрема, молода капуста за місяць подешевшала на 66% і зараз коштує близько 25 грн/кг, хоча порівняно з минулим роком її вартість все ще вища на 64%.

Ціни на огірки продовжують знижуватися: за місяць вони впали на 18% і наразі в середньому становлять 65 грн/кг, що на 11% менше, ніж торік. Помідори ж утримують стабільність — їхня вартість становить близько 99 грн за кілограм, що на 12% перевищує минулорічні показники.

Як змінилися ціни на молочні, бакалійні товари та яйця

За останній місяць сегмент молочної продукції демонструє відносну стабільність у цінах, що пов’язано з ростом пропозиції сировини. Зокрема, молоко подешевшало на 2% і зараз коштує 54,3 грн за упаковку 900 мл. Вершки втратили у вартості 6%, опустившись до 33,3 грн за 200 г, тоді як твердий сир незначно подорожчав — на 1%, і його середня ціна становить 631 грн за кілограм.

Ціни на бакалійні товари також залишаються стабільними, завдяки достатньому обсягу продукції та збалансованому попиту. Так, соняшникова олія знизилася в ціні на 2%, до 75,3 грн за пляшку 850 мл, а цукор — на 1%, до 32,7 грн за кілограм.

Щодо курячих яєць, тут спостерігається незначне зниження цін: яйця категорії С1 подешевшали на 5% до 68,9 грн за десяток. Проте в порівнянні з минулим роком їхня вартість залишається на 79% вищою.

Нагадаємо, в Україні посилилася тенденція зниження цін на полуницю. Це пов’язано з різким зростанням пропозиції з місцевих господарств на фоні стриманого попиту. Ціни опустилися до 90–160 грн/кг.