Ціни на полуницю продовжують знижуватися: яка вартість

Цього тижня в Україні посилилася тенденція зниження цін на полуницю (суницю садову). Це пов’язано з різким зростанням пропозиції з місцевих господарств на фоні стриманого попиту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків проєкту EastFruit.

Які ціни на полуницю в червні?

Різке збільшення обсягів полуниці на ринку спричинило зниження відпускних цін у цьому сегменті. Якщо ще наприкінці минулого робочого тижня ягоду продавали за ціною 110–180 грн/кг ($2,65–4,34/кг), то нині ціни опустилися до 90–160 грн/кг ($2,17–3,85/кг), що в середньому на 16% менше.

Варто зазначити, що попри здешевлення, поточна вартість полуниці в Україні все ще приблизно на 64% вища, ніж у цей же період торік.

Учасники ринку не виключають подальшого зниження цін уже з наступного тижня, адже пропозиція продовжує зростати, а от якість ягід часто не відповідає очікуванням покупців.

Збитки від заморозків

Нагадаємо, квітневі заморозки завдали суттєвої шкоди садам в Україні, що може спровокувати нестачу таких популярних фруктів, як вишня та черешня. Близько 45-55% врожаю черешні було втрачено, насамперед у південних регіонах країни, де зосереджено виробництво. По вишні збитки оцінюються в 35-50%.

Зауважимо, через заморозки загальне виробництво кісточкових фруктів в Україні, зокрема черешні, персику, нектарину та абрикос, буде відносно низьким. Також очікується менший врожай літніх сортів малини. Лохина, за попередніми оцінками, від заморозків не постраждала.