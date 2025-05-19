Половина врожаю втрачена: українців попередили про захмарні ціни на черешню та вишню

Квітневі заморозки завдали суттєвої шкоди садам в Україні, що може спровокувати нестачу таких популярних фруктів, як вишня та черешня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють аналітики EastFruit.

Збитки від заморозків

Наприкінці квітня 2025 року Україну накрила третя хвиля весняних заморозків, що спричинило значні втрати у садівництві.

За попередніми оцінками, близько 45-55% врожаю черешні було втрачено, насамперед у південних регіонах країни, де зосереджено виробництво. У центральних регіонах втрати були навіть вищими, але тут площі черешні менші.

По вишні збитки оцінюються в 35-50%. Вишня в Україні йде в основному на заморозку для експорту та на переробку. І ця позиція, мабуть, стане досить дорогою, особливо на тлі очікуваних високих цін на малину в літній період.

Що буде з цінами

Аналітики підкреслюють, що Україна і так переважно залежить від імпорту черешні після окупації російськими агресорами традиційних регіонів вирощування цих фруктів та фактичного знищення основної частини плантацій. Тому ціни на черешню цього року в Україні будуть ще вищими, ніж зазвичай.

Туреччина, яка є одним з основних постачальників фруктів на український ринок, також втратила від заморозків 50–70% врожаю черешні.

Турецькі експортери експерти оцінюють, що ціни на черешню під час масового збору та експорту будуть у середньому на 75% вищі за звичайні. А це означає, що приблизно так само зросте ціна на свіжу черешню і в Україні.

Тому, як наголошують аналітики, українцям доведеться змиритися з різким зниженням споживання черешні у 2025 році, адже ця ягода, на жаль, буде не по кишені багатьом споживачам.

Зауважимо, через заморозки загальне виробництво кісточкових фруктів в Україні, зокрема черешні, персику, нектарину та абрикос, буде відносно низьким. Також очікується менший врожай літніх сортів малини. Лохина, за попередніми оцінками, від заморозків не постраждала.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині через квітневі заморозки майбутній урожай фруктів опинився під загрозою, тоді як місцеві аграрії вирішили збільшити площі, відведені під овочі.