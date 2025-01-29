Кліматичні зміни загрожують вирощуванню картоплі, капусти та огірків в Україні: що впливає на врожай

Глобальне потепління стає серйозним викликом для сільського господарства України, зокрема для вирощування традиційних овочів, таких як картопля, капуста та огірки. Зміни клімату, серед яких підвищення температури та нерегулярні опади, роблять ці культури більш вразливими до хвороб, шкідників та посухи.

Про це розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух в інтерв`ю "Главкому".

За її словами, через потепління виробництво картоплі під загрозою. Високі температури в червні, коли картопля активно росте, можуть призвести до її "запікання" та гниття. Особливо вразливими є південні регіони країни, де температура ґрунту ще вище, умови для вирощування цієї культури стають все більш несприятливими.

"Потрібно або змінювати терміни посадки, або технології вирощування. І така ситуація з картоплею скрізь, не тільки в Україні – тут вже повинні працювати агрономи і думати про те, як отримати сталий урожай цієї культури", - каже Віра Балабух.

Капуста та огірки також під загрозою

Кліматологиня зауважила, що подібна ситуація спостерігається і з капустою та огірками. Через нестачу вологи ці культури потребують додаткового догляду, зокрема крапельного зрошення або затінення. На її думку, майбутній урожай залежатиме від опадів у період дозрівання.

Перспективи врожаю варто оцінювати ближче до початку сезону, послухавши синоптиків. Бо кліматичні прогнози – це про тенденцію, а синоптичні – вже про деталі. Саме синоптики розкажуть, чи будуть заморозки на ґрунті і де та які випадуть опади. Прогноз врожаю буде точнішим перед сезоном, коли синоптики зможуть надати детальну інформацію про погоду, зокрема щодо заморозків та опадів.

Третій урожай

Також експерт додала, що при такій теплій погоді, як зараз, можна займатися будівництвом або іншими видами господарської активності, яку зима традиційно ставила на паузу. Зокрема, збільшення вегетативного періоду у рослин дає можливість вирощувати третій урожай.

"Озимі зараз дуже швидко дозрівають, у деяких регіонах – на місяць раніше, ніж зазвичай. От після їх збирання і можна було б засівати третій урожай. Дехто з фермерів вже так і робить, висаджуючи гречку. Якщо її посадити в червні, після збору перших озимих, то на жовтень вона поспіє, оскільки вересень фактично став ще одним літнім місяцем", - зазначила вона.

Нагадаємо, що у 2024 році ціни на сільськогосподарські культури значною мірою залежали від врожаю та погодних умов, які були гіршими порівняно з попереднім роком. Окрім того, на ринок впливали потужності для зберігання, якість посівного матеріалу, а також можливості та цінові умови для експорту та імпорту, що в цілому мали негативний вплив.