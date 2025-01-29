Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,02

+0,07

EUR

43,78

--0,36

Наличный курс:

USD

42,20

42,10

EUR

44,25

44,09

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Климатические изменения угрожают выращиванию картофеля, капусты и огурцов в Украине: что влияет на урожай

Картофель
Из-за глобального потепления выращивание картофеля в Украине оказалось под угрозой

Глобальное потепление становится серьезным вызовом для сельского хозяйства Украины, в частности, для выращивания традиционных овощей, таких как картофель, капуста и огурцы. Изменения климата, включая повышение температуры и нерегулярные осадки, делают эти культуры более уязвимыми к болезням, вредителям и засухе.

Об этом рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух в интервью "Главкому".

По ее словам, из-за потепления производство картофеля под угрозой. Высокие температуры в июне, когда картофель активно растет, могут привести к его "запеканию" и гниению. Особенно уязвимы южные регионы страны, где температура почвы еще выше, условия для выращивания этой культуры становятся все более неблагоприятными.

"Нужно либо менять сроки посадки, либо технологии выращивания. И такая ситуация с картофелем везде, не только в Украине – здесь уже должны работать агрономы и думать о том, как получить постоянный урожай этой культуры", — говорит Вера Балабух.

Капуста и огурцы также под угрозой

Климатология отметила, что подобная ситуация наблюдается и с капустой и огурцами. Из-за недостатка влаги эти культуры требуют дополнительного ухода, в частности, капельного орошения или затенения. По ее мнению, будущий урожай будет зависеть от осадков в период созревания.

Перспективы урожая следует оценивать поближе к началу сезона, послушав синоптиков. Потому что климатические прогнозы – это тенденция, а синоптические – уже детали. Именно синоптики расскажут, будут ли заморозки на почве и где выпадут осадки. Прогноз урожая будет точнее перед сезоном, когда синоптики смогут предоставить подробную информацию о погоде, в частности, относительно заморозков и осадков.

Третий урожай

Также эксперт добавила, что при такой теплой погоде, как сейчас, можно заниматься строительством или другими видами хозяйственной активности, которую традиционно ставила зима на паузу. В частности, увеличение вегетативного периода у растений позволяет выращивать третий урожай.

"Озимые сейчас очень быстро созревают, в некоторых регионах — на месяц раньше обычного. Вот после их уборки и можно было бы засевать третий урожай. Некоторые фермеры уже так и делают, высаживая гречку. Если ее посадить в июне, после сбора первых озимых, то на октябрь она созреет, поскольку сентябрь фактически стал еще одним летним месяцем", — отметила она.

Напомним, что в 2024 году цены на сельскохозяйственные культуры в значительной степени зависели от урожая и погодных условий, которые были хуже по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, на рынок влияли мощности для хранения, качество посевного материала, а также возможности и ценовые условия для экспорта и импорта, которые в целом оказали негативное влияние.

Автор:
Татьяна Бессараб