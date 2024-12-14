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В Украине резко подорожал картофель: цены выросли на 22% за неделю

В Украине резко подорожал картофель: цены выросли на 22% за неделю
Иллюстрация: freepik

На рынке картофеля в Украине на этой неделе зафиксирована активизация торгово-закупочной деятельности.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

По состоянию на сегодняшний день цены на картофель колеблются в пределах 22-30 грн/кг (0,53-0,72 долл./кг), что в среднем на 22% выше, чем на прошлой неделе.

Рост спроса объясняют подготовкой оптовых компаний и розничных сетей к новогодним праздникам.

Фото 2 — В Украине резко подорожал картофель: цены выросли на 22% за неделю

Аналитики рынка прогнозируют возможный дальнейший рост цен, но резких скачков не ожидают.

В то же время, картофель в Украине уже стоит на 85% дороже, чем в этот же период прошлого года. Основной причиной такого удорожания стало значительное сокращение урожая из-за летней засухи, охватившей большинство регионов выращивания.

Эксперты отмечают, что дефицит предложения может сохраняться и в последующие месяцы, что будет способствовать стабильно высоким ценам в данном сегменте.

Крупнейшие производители картофеля в Украине.

Крупнейшими производителями картофеля в Украине являются Continental Farmers Group (владельцы – государственные фонды Саудовской Аравии) и агрокомпания "Аделаида" Сергея Рыбалко.

Первая выращивает этот овощ на примерно 2000 гектаров, вторая – на 500 гектарах. Основные регионы выращивания картофеля включают в себя Винницкую, Житомирскую, Львовскую и Киевскую области.

Добавим, холодная погода, установившаяся на большей части территории Украины, повлекла за собой резкое снижение объемов   предложения тепличных огурцов,   что привело к стремительному росту цен в этом сегменте рынка.

В начале декабря снизились цены на лук. Главной причиной снижения цен стало падение спроса в этом сегменте, поскольку производители все чаще предлагают на продажу овощи среднего и низкого качества.

Автор:
Татьяна Гойденко